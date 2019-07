Titrologie: Revue de presse de Côte d’Ivoire du 4 juillet 2019

Dans la titrologie de ce jeudi 4 juillet 2019, la prorogation des cartes nationales d'identité par le gouvernement ivoirien occupe une place de choix. La presse ivoirienne s'intéresse à la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI).

Titrologie, validité des CNI prorogée d'un an

Le Nouveau Réveil, est convaincu qu'au sujet de la prorogation de la validité des CNI, "le gouvernement a "plagie" Bédié". Pour Générations Nouvelles, le dossier des CNI est "un autre échec de Ouattara", tout comme la réconciliation, le social et l'identification.

La titrologie de LG Infos, attire l'attention des lecteurs sur le "ballet des opposants à Paris et Moscou". "Bédié, Soro, Koulibaly, Billon, sortis du pays", titre notre confrère. L' Expression, annonce que "les CNI sont valables jusqu'en juin 2020". Le journal s'interroge sur l'identité du successeur de Youssouf Bakayoko, à la tête de la CEI.

Une bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi, à la Une de Le Mandat, de ce jeudi 4 juillet 2019. Un test de sélection est ouvert au ministère du Tourisme et des Loisirs, nous apprend le confrère.

L' Inter, affiche en couverture les révélations d'un ex-cadre du RDR, qui affirme que "c'est Soro qu'il faut pour nous débarrasser des armes". À propos des discussions autour de la réforme de la CEI, "Boni Claverie cogne le pouvoir", écrit le journal indépendant. Notre Voie, soutient qu'à ce sujet, "le gouvernement trompe tout le monde".

Le Jour Plus, revient sur la condamnation d' Akossi Bendjo par la justice ivoirienne et dévoile "ce qu' Akossi Bendjo a refusé de dire dans sa déclaration". Adjoumani Kouassi célèbre le premier anniversaire de son mouvement "Sur les traces d' Houphouët-Boigny", rapporte le confrère.

Suite au drame survenu à Abatta, le gouvernement ivoirien a pris la décision de fermer tous les "koutoukoudromes", lieux de vente de boisson frelatée, affiche Soir Info, dans son numéro de ce jeudi. Le média présente également la nouvelle composition de la CEI adoptée par les autorités ivoiriennes.

Maurice Kakou Guikahué est en vedette à la Une de Le Temps, et fait le grand déballage concernant la rupture PDCI-RHDP et le rapprochement Bédié-Gbagbo. Pour sa part, Le Quotidien d' Abidjan, évoque une "rencontre secrète entre le président de la CPI et les chefs d' Etat sur le cas Gbagbo".

En prélude à la 45e Assemblée de l' APF, Amadou Soumahoro a accueilli les premières délégations le mercredi, fait savoir L' Essor ivoirien, en couverture.

Dans les colonnes de Super Sport, Bony Wilfried rassure les Ivoiriens pour la suite de la CAN 2019 : "On se donnera les moyens d'être en quarts", affirme l'attaquant ivoirien.