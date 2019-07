Côte d'Ivoire : La consommation du "Koutoukou" interdite à Abidjan

Le préfet de la ville d'Abidjan, Vincent Toh bi Irié, a invité mercredi 03 juillet 2019, suite au drame d'Abatta, la population abidjanaise à s'abstenir de la consommation du "Koutoukou", une boisson locale dont la consommation a provoqué le décès de six personnes dans ce village de la sous-préfecture de Bingerville.

Vincent Toh Bi Irié, préfet du département d'Abidjan a invité, mercredi 03 juillet 2019, les populations de sa circonscription à s'abstenir de consommer du "Koutoukou", une boisson locale qui à occasionné la mort en cascade de plusieurs personnes dans le village d'Abatta, situé près de Bingerville. Cette disposition prise par l'autorité préfectorale fait suite à la découverte après enquête des services du ministère du commerce et des forces de défense et de sécurité, de 30 fûts de "Koutoukou" stockés à l'endroit du drame.

"En application des mesures prises ce matin, l’enquête a permis d’établir avec certitude qu’une partie des personnes décédées a effectivement consommé un breuvage local communément appelé "Koutoukou", dira avec certitude le préfet d'Abidjan. Avant de poursuivre: "l'enquête des services du Ministère en charge du Commerce, de la Gendarmerie et de la Police a également conduit à la découverte au même endroit et à la saisie de 30 fûts de "Koutoukou", d’une capacité de 1.000 litres chacun".

En invitant les Abidjanais à s'abstenir de toute consommation de cette boisson frelatée du moins jusqu'à la fin des enquêtes, le préfet Vincent Toh Bi entend éviter à ses administrés de s'exposer à une partie du stock de cette boisson qui aurait pu fuiter. "Eu égard à l’ampleur de cette découverte et au risque qu’une partie de cette boisson impropre à la consommation ait pu être vendue à d’autres bistrots d’Abidjan, nous demandons instamment aux populations des 13 Communes du Département d’Abidjan de s’abstenir de consommer du "Koutoukou", en attendant que l’enquête soit bouclée et les stocks en cause découverts", a prévenu le préfet. Un peu plus tôt dans la matinée, le préfet d'Abidjan avait dressé le bilan des 06 personnes mortes à la suite de la consommation de cette boisson.