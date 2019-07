Can 2019 : Wilfried Zaha veut abandonner les Eléphants en Egypte?

A moins de cinq jours de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Mali, Wilfried Zaha aurait demandé à quitter le regroupement pour rejoindre l'Angleterre.

Wilfried Zaha veut quitter le regroupement

A quelques jours de la rencontre comptant pour les huitièmes de finale de la Can 2019 entre Les Eléphants de Côte d'Ivoire et les Aigles du Mali, l'équipe conduite par Kamara Ibrabim est confrontée à de graves imprévues. Après la blessure du capitaine Serge Aurier, incertain pour la suite de la compétition, la sélection ivoirienne pourrait faire face à un autre départ.

Selon abidjanshow.com, le virevoltant attaquant des Eléphants, Wilfried Zaha aurait demandé à quitter le groupe pour se rendre dans les plus brefs delais en Angleterre pour une histoire de transfert.

Courtisé par de grands clubs européens pour ses performances avec la modeste formation de Cristal Palace, Wilfried Zaha, auteur de 10 buts et 9 passes décisives, avait publiquement devoilé ses envies de depart pour un club qui joue la league des champions. Les dirigeants de Cristal Palace, ne voulant pas laisser partir aussi facilement leur meilleur buteur sur les deux dernières saisons, ont decidé de fixer son prix à près de 80 millions d’euros ( plus de 52 milliards de FCFA). De plus, les dirigeants de Cristal Palace ont refusé l'offre d'Arsenal qui a proposé 45 millions d'euros (plus de 29 milliards de Fcfa pour recruter l'attaquant ivoirien).

Face à ce refus, Wilfried Zaha aurait donc emis le voeux de se rendre en Angleterre pour demander à ses dirigeants de baisser le montant de sa clause liberatoire. Si cette décision de Wilfried Zaha est avérée, elle n'est pas du tout sage car ce n'est pas son rôle de negocier son tranfert mais plutot celui de son agent. Pour rappel, Bony Wilfried a été recruté en 2015 par Manchester City par le bias de son agent. Didier Drogba s'est egalement engagé avec Galatasaray en 2013 alors qu'il etait en pleine compétition.

A en croire abidjanshow.com, le staff administratif des Eléphants ne serait pas disposé à donner suite à la requête de l’ailier de 26 ans. Notons que la sélection s’est rendue ce jeudi à Suez, le lieu de sa rencontre face au Mali.