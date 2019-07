Can 2019 : La Côte d'Ivoire retrouve le Mali en huitième de finale

Les Eléphants de Côte d'Ivoire affronteront les Aigles du Mali dans le cadre des huitièmes de finale de Can 2019.

La Côte d'Ivoire affronte le Mali en huitième de finale

Les phases de poules de la 32e coupe d’Afrique des nations de football (Egypte 2019) ont pris fin depuis ce mardi soir. Sur les 24 équipes participantes, 16 ont obtenu leurs qualifications pour les huitièmes de finale et 8 sélections sont donc contraintes de rentrer au bercail. Les 8 affiches de deuxième tour sont connues, et les Eléphants de Côte d’Ivoire retrouveront les Aigles du Mali ce lundi à Suez. Ces deux sélections se retrouvent pour la énième fois à une Coupe d’Afrique des nations. Les précédentes rencontres entre ces deux nations ont généralement tourné à l’avantage des ivoiriens ou dans le meilleur des cas pour les Maliens, un match nul.

Cependant la réalité est tout autre cette année puisque les Maliens ont énormément progressé. Les mouvements dans le jeu, la vitesse, l’efficacité des buts adverses, les défenseurs qui se muent en buteurs, des frappes lointaines et cadrées de surcroit. Les Aigles ont même terminé 1er de leur poule en enregistrant deux victoires et un match nul. Ils ont battu la Mauritanie (4-1) lors de leur entrée en lice avant de tenir tête aux Tunisiens (1-1) et se sont imposés face à l’Angola sur la plus petite des marques (1-0) lors de leur 3e sortie.

Les Eléphants qui ont montré de nombreuses largesses défensives et dans le milieu de terrain lors de leurs 3 premiers matches, doivent redoubler de vigilance pour cette confrontation à élimination directe. Notons que le capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Serge Aurier, blessé lors du match contre le Maroc, a quitté l'Egypte ce mardi pour la France où il doit suivre des soins intensifs afin d'etre opérationnel ce lundi.

Les huitièmes de finale de la CAN 2019

5 juillet 2019 : Maroc – Bénin, à 16H00 au Stade Al Salam

5 juillet 2019 : Ouganda – Sénégal, à 19H00, au Stade international du Caire

6 juillet 2019 : Nigeria – Cameroun, à 16H00 au stade d’Alexandrie

6 juillet 2019 : Egypte - Afrique du Sud, à 19H00 au stade international du Caire

7 juillet 2019 : Madagascar - RD Congo, à 16H00 au Stade d’Alexandrie

7 juillet 2019 : Algérie – Guinée, à 19H00, au stade du 30 juin

8 juillet 2019 : Mali - Côte d'Ivoire, à 16H00 au stade de Suez

8 juillet 2019 : Ghana – Tunisie, à 19H00, au stade d’Ismaïlia