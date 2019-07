Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du jeudi 11 juillet 2019

Plusieurs sujets dominent la titrologie de ce jeudi 11 juillet 2019, il s‘agit notamment de la reforme de la Cei, de la gratuité de la Carte nationale d’identité, de la rencontre entre les deux anciens présidents de la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié.

La reforme de la Cei et la gratuité de la Cni dominent la titrologie de ce jeudi

La reforme de la Commission électorale indépendante se taille tout de même la part du gâteau, puisque c’est le sujet qui a majoritairement été traité par un certain nombre de quotidiens ivoiriens à l’instar de ‘’Le patriote’’ qui relate les propos de Michel Coffie Benoit relativement au débat sur la Cei. ‘’ On ne peut plus reprendre le dialogue’’, ou encore ‘’ l’opposition veut nous ramener à une transition politique’’, peut on lire ce jeudi matin à la une du journal proche du parti au pouvoir. Même son de côche pour ‘’Le Rassemblement’’, et L’expression qui s'attaquent également à l’opposition. ‘’ Rififi autour de la Cei et de la Cni, l’opposition est vraiment en manque d’inspiration’’, lit-on en co-une de ''Le Rassemblement'' qui, par ailleurs, a relayé à sa une les propos du maire de Sangouiné, Remi Dion, souhaitant un troisième mandat au président Alassane Ouattara. ‘’Recomposition de la Cei, gratuité de la Cni: que peut cette opposition choco face au Rhdp ?’’, s’est interrogé l’Expression.

Certains journaux proches des partis de l’opposition ont aussi mis l’accent sur les reformes à la Cei et la gratuité de la Cni. ‘’ Comment le régime veut tromper l’opinion, les méthodes utilisées, les cibles visées’’, peut-on lire à la Une de Lg Infos quand Le Nouveau Reveil titre ceci: ‘’L’Apdh prévient le gouvernement : Reforme de la Cei, la cour africaine va saisir les cours européenne et américaine si…’’

En dehors de cette actualité sur la Cei et la Cni, la prochaine rencontre entre Bédié et Gbagbo est également évoquée dans la presse ce jeudi. ‘’ Rencontre Gbagbo –Bédié, tout est bouclé ‘’, indique Le Temps quand Soir Info informe que ‘’ Bédié et Gbagbo arrêtent une stratégie pour redouter tout le monde’’

La visite d’Etat du président Alassane Ouattara en France, la nouvelle monnaie de la Cedeao, la rencontre entre les Eléphants de Côte d’Ivoire et les fennecs d’Algérie comptant pour les quarts de finale de la Can 2019 ont également été abordés par la presse ivoirienne ce jeudi.

A demain pour une nouvelle titrologie...