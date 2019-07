Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du jeudi 18 juillet 2019

L'actualité de ce jeudi 18 juillet 2019 est dominée par l'affaire Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo du côté de la cour pénale internationale (Cpi).

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé au coeur de l'actualité de ce jeudi

Les quotidiens ivoiriens proches de l'opposition se sont attardés ce jeudi sur les récents bouleversements du côté de la Haye à la Cour pénale internationale dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. "Après la décision écrite des juges, une specialiste de la CPI enfonce Bensouda", a affiché Notre Voie à sa grande Une tout en revenant sur les propos de Fadi El Abdallah porte parole de la CPI. "Gbagbo et Blé Goudé peuvent être indemnisés si...". Le quotidien Abidjan a également donné des informations de la Cpi. "Dans sa décision motivée du mardi dernier, le juge président devoile le complot contre Gbagbo", a titré ce quotidien proche de opposition. " Cpi/Après la motivation des juges sur l'acquittement, la défense réagit ", peut-on lire ce jeudi à la Une du journal "Le temps" qui a également relaté les propos des avocats de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo. Me N'Dri Claver "C'est une lumière dans les ténèbres" ou encore Me Habiba Touré "Cette decistion est un soulagement ", indique Le Temps quand LG Infos titre Ceci " Cpi/Après le dépôt de la décision motivée, le juge Tarfusseur en colère contre la chambre d'Appel.

"Le patriote" est le seul journal proche du patri au pouvoir qui n'est pas resté en marge de cette actualité sur Laurent Gbagbo. "Après le dépot des motivations écrites sur l'acquittement de Gbagbo, Bensouda veut riposter...en décembre. Certains journaux indépendants ont également traité cette actualité à la CPI. " Justice- Après l'exposé écrit des juges, ça bouge fort à la CPI, Bensouda reçoit un soutien important ", peut-on lire à la Une de L'inter quand Soir Info affiche à sa Une "Acquittement de Gbagbo et Blé Goudé, les grandes révélations du rapport de mise en liberté"

Outre l'actualité relative à Gbagbo et Blé Goudé, d'autres sujets ont également été abordés par la presse ivoirienne ce jeudi. Générations nouvelles a relayé des propos tenus par Me Faustin Danon sur la nouvelle Cei: "La reforme appartient à l'Union africaine", indique ledit journal quand le Nouveau Reveil propose une interview avec le Maurice Kacou Guikahué. " j'ai confié ma carrière politique à Bédié", peut-on lire à la Une de Le Nouveau reveil.