Le message de Dominique Ouattara aux nouveaux énarques

Dominique Ouattara, marraine de la 53e promotion de l' Ecole nationale d'administration (ENA), était aux côtés de ses filleuls à l'occasion de leur sortie, le vendredi 19 juillet 2019. La Première dame ivoirienne les a exhortés à l'excellence dans leur futur carrière d'administrateurs.

Dominique Ouattara, marraine de la 53e promotion de l' ENA

"Je suis fière de célébrer et de parrainer l’excellence que vous incarnez. Mettez en pratique tout ce que vous avez appris durant votre formation. Résistez avec courage et abnégation à toutes formes d’injustices et aux mauvaises pratiques qu’on rencontre très souvent dans l’administration. Votre rôle est de faire en sorte que la Côte d’Ivoire ait sa place dans le concert des nations, et d’en faire un pays émergent", s'est exprimé Dominique Ouattara à l'occasion de la sortie de la 53e promotion de l' Ecole nationale d' Administration, qui s'est déroulée le vendredi 19 juillet 2019.

La 53e promotion de l' Ecole nationale d'administration enregistre 427 élèves sortants. Parmi ceux-ci, il faut noter 136 femmes et 291 hommes. La 53e promotion de l' ENA comprend 32 auditeurs libres.

En plus de la marraine Dominique Ouattara, des ministres ont pris part à la cérémonie. Il s'agit notamment de Danho Paulin, ministre des Sports, Aka Aouélé, en charge de la Santé et de l'Hygiène publique, mais également Ramata Ly-Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l' Enfant et Raymonde Goudou Coffie, de la Modernisation de l'administration et de l'innovation du service public.

Ouverte le 2 septembre 1962, l' Ecole nationale d'administration accueille les élèves dans plusieurs filières. Elle comprend l' Ecole de la gestion économique et financière (EGEF), qui forme les cadres du Trésor public, des impôts, des douanes, des ministères du Commerce ainsi que de l' Economie et des Finances ; et l'École de la gestion administrative et de la diplomatie (EGAD), spécialisée dans la formation des cadres du ministère des Affaires sociales, les officiers des affaires maritimes et portuaires, les diplomates et les administrateurs civil