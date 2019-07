Foot – Mercato : Direction la Premier League pour Nicolas Pépé ?

L’attaquant ivoirien Nicolas Pépé pourrait finalement rejoindre le championnat anglais cet été. Un cador de Premier League a fait une offre intéressante pour s’offrir les services du joueur de Lille.

Nicolas Pépé sur le point de rallier un grand club anglais.

L’un des feuilletons du mercato estival est sur le point de trouver son épilogue. Proche ces derniers jours du club italien Naples, Nicolas Pépé pourrait finalement signer en Angleterre. Samedi, de nombreux médias italiens et anglais annoncent que l’attaquant de 24 ans est séduit par une offre de dernière minute formulée par Arsenal.

D’après Sky Italia et la BBC, Arsenal a proposé 80 millions d’euros (52,4 milliards de francs CFA) pour s’attacher les services de Nicolas Pépé. L’offre du club londonien est accompagnée d’un contrat de cinq ans. Une proposition qui aurait également plu aux dirigeants de Lille. En cas d’accord, ces derniers devront percevoir ce montant en tranches sur plusieurs saisons.

Courtisé par plusieurs cadors européens, Nicolas Pépé pourrait enfin quitter Lille comme escompté par ses dirigeants. Il s’est révélé lors de la précédente saison, permettant à son club de finir vice-champion de France. L’international ivoirien (13 sélections/4 buts) a planté 22 buts et délivré 11 passes décisives en 38 matches de championnat. Il a d’ailleurs élu meilleur joueur de son club et été désigné meilleur joueur africain évoluant en France (Prix Marc-Vivien Foé 2019).

L’Ivoirien sort d’une mauvaise CAN où il était l’une des stars les plus attendues en Egypte. Il en est reparti sans aucun but, relégué sur le banc par son sélectionneur Ibrahim Kamara.