Foot -Mercato : Nicolas Pépé courtisé de toutes parts

Annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain cet été, l’attaquant ivoirien Nicolas pépé pourrait plutôt quitter la Ligue 1. Le joueur de 23 ans est courtisé par plusieurs clubs étrangers.

Direction, la Liga pour Nicolas Pépé ?

Le dossier Nicolas Pépé sera sans doute l’un des feuilletons les plus intéressants du marché des transferts cet été. Si sa future destination reste encore un grand mystère, à Lille, son club actuel, on se prépare déjà à son départ. Au vu de sa saison avec le club nordiste (20 buts et 11 passes décisives en championnat), l’international ivoirien (1 sélections/4 buts) est sur les tablettes de plusieurs grosses écuries du Vieux continent.

Sérieux prétendant, le PSG semble en pôle position sur le dossier Nicolas Pépé. Seulement, le double champion de France doit faire face à la concurrence du Bayern Munich ou celle de Manchester United. La formation anglaise serait d’ailleurs disposée à mettre 50 millions d’euros (32,7 milliards de francs CFA) sur l’attaquant de 23 ans pour l’enrôler au prochain mercato. En attendant qu’une proposition se concrétise chez ces courtisans, un nouveau concurrent de poids semble s’être invité pour signer le Lillois.

La presse anglaise vient de révéler que le Real Madrid semble intéressé par le profil de Nicolas Pépé. Selon les informations dévoilées par The Sun mercredi, Zinedine Zidane aurait fait savoir à son président Florentino Pérez qu’il voudrait recruter Nicolas Pépé cet été. Le technicien français aurait même émis le souhait de voir ce deal se conclure dans les plus brefs délais. Histoire de vaincre la concurrence et mettre un terme aux spéculations sur l’avenir de l’Ivoirien.