Yasmina Aka fait d’étranges aveux: « Gervinho est un malade sexuel »

La chanteuse ivoirienne, Yasmina Aka, est en transe depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Elle accuse l'international ivoirien, Gervinho, d'avoir abusé d'elle. Alors que le joueur ivoirien reste toujours silencieux, Yasmina, elle, ne veut rien lacher. En depit des nombreuses critiques dont elle fait l'objet sur la toile, elle multiplie les interventions. Dans un long texte publié sur son compte facebook, elle a donné les raisons pour lesquelles elle dit ne pas abandonner cette affaire de si tôt.

Yasmina Aka: ''Gervinho détient des vidéos insolites de moi qui peuvent détruire ma vie''

''Des proches et connaissances me demandent d'abandonner cette histoire pendant que ce dernier détient des vidéos insolites et contraignantes de moi qui peuvent détruire ma vie s'il se met à les partager à ses collègues et amis au point qu'elles se retrouvent sur des sites et partout ailleurs. Non, non et non, je ne peux pas être tranquille sans rien faire'', a soutenu Yasmina Aka.

Avant d'ajouter: ''Ces vidéos sont absolument choquantes. Je me suis donnée comme il le voulait jusqu'à me déchirer le vagin et le derrière pour rendre fou ce malade sexuel. Oui, j'ai fait tout ceci parce que je voulais vraiment l'amour de Gervinho. J'avais une sensation de jouissance dès que je pensais à lui. Je le voulais''.

Pour de nombreux internautes qui ont commenté le post de Yasmina Aka, les arguments qu'elle a evoqués sont des raisons palpables pour abandonner cette affaire à moins que ses réelles intentions ne soient de chercher à soutirer de l'argent au footballeur ivoirien d'autant plus que lors d'une precédente vidéo, elle exigeait un dédommagement de la part de Gervinho. ''Mais, s'il a des vidéos choquantes de toi qui peuvent gâcher ta vie, tu dois la boucler et tout restera entre vous deux. Mais tu cries dans tous les sens. Ma chérie, dis nous la vérité, tu veux une partie de son argent'', a commenté un internaute.

Par ailleurs, Yasmina Aka a precisé que ce n'est pas elle qui a fait la cour à Gervinho mais c'est plutot le footballeur qui a fait le premier pas. ''Ça fait plus de 3 ans qu'il est entré en contact avec moi...Ce n'est pas moi qui ai contacté Gervais. Et bien d'autres footbaleurs célèbres m'ont aussi contactée mais je ne vais pas citer leurs noms'', a declaré Yasmina Aka qui a profité de ce buzz pour publier le clip de l'une de ses chansons.