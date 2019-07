Après la sextape de Cliton Njie, Gervinho au coeur d'un scandale sexuel

Une information impliquant l'international Yao Kouassi Gervais dit Gervinho dans un scandale sexuel circule depuis ce mercredi matin sur la toile.

Une jeune fille en veut terriblement à Gervinho

Après la sextape de l'international camerounais, Cliton Njie, qui a enflamé la toile ce week end, une autre affaire impliquant un footballeur africain vient d'exploser sur les réseaux sociaux ce mercredi matin. Le concerné, l'attaquant ivoirien Yao Kouassi Gervais dit Gervinho qui est accusé par une fille appelée Yasmine de l'avoir utilisée pour satisfaire ses désirs sexuelles. L'information a été rendue publique par First Magazine qui a également publié une photo de la plaignante et des conversations whatsapp entre le footballeur et la jeune fille.

A lire ces conversations, l'on pourrait penser qu'il existait un jeu sexuel entre Gervinho et Yasmine qui consistait pour la jeune fille à envoyer des vidéos assez chaudes au champion d'Afrique 2015. ''J'adore tes vidéos. Soit plus folle encore'', a demandé le footballeur à la jeune fille qui avait posé ses conditions. ''Cela va dépendre de l'amour et de l'attention que tu me donneras. Plus je serai heureuse et rassurée à tes côtés, je me lâcherai encore et encore à te rendre dingue. Ne me trahis pas s'il te plait'', avait demandé Yasmine qui aurait finalement été abandonnée par le footballeur ivoirien.

Furieuse, la jeune fille va promettre l'enfer à l'attaquant ivoirien. ''Je vais te denoncer sur les réseaux sociaux. Et très très fort. Tu vas regretter de m'avoir utilisée comme une chienne. Homme sans cœur, profiteur, tu es ignoble, Gervais, tu m'as humiliée'', a affirmé Yasmine dans une autre conversation whatsapp avant d'ajouter: ''Me faire écarter mon sexe dans tous les sens, m'obliger à faire des vidéos vulgaires et tu m'abandonnes ensuite. Tu es un demon, tu vas finir dans l'humiliation. Tu vas te casser la jambe et tu vas finir handicapé. Je vais me mouiller mais je ne vais pas te louper Gervais Kouassi''. De son côté, Gervinho ne s'est pas encore exprimé sur cette affaire.