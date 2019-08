High-tech : Nokia prépare le terrain pour la 5G au Nigeria

L’entreprise finlandaise a présenté les plus qu’apporte la 5G durant une exposition organisée à Lagos. Nokia veut être pionnière en ce qui concerne cette technologie dans le pays.

Nokia veut installer la 5G au Nigeria « le plus tôt possible ».

Alors que le déploiement de la 5G commence à s'effectuer dans plusieurs pays à travers le monde, les habitants de Lagos ont eu un aperçu de ce que cette technologie est capable d'apporter à leur quotidien. Une exposition vient en effet d’être organisée dans la métropole nigériane par l’opérateur finlandais Nokia.

Au cours de son exposition, Nokia a donné un aperçu de l’apport de la 5G dans divers domaines. Dans le commerce et l’industrie par exemple, le recours à l’intelligence artificielle permettra permettra de surveiller le processus de fabrication afin d'améliorer le contrôle de la qualité et l'efficacité des usines. Ce qui va réduire le pourcentage de retours dus à des erreurs de traitement tout en rapprochant le secteur de la vente au détail physique à celui en ligne.

Nokia entend jouer les premiers rôles pour le déploiement de la 5G au Nigeria. « Nous avons déjà déployé nos réseaux 2G, 3G et 4G dans le pays, mais nous collaborons également avec tous les principaux opérateurs et autres parties prenantes de l'industrie pour intégrer la 5G dans le pays le plus tôt possible », a confié Eniola Campbell, la responsable de l’entreprise dans le pays.

Pour le moment, le Lesotho est seul pays africain où la 5G a été expérimentée. En août 2018, le pays a ouvert le tout premier centre commercial à très haut débit du continent avec le concours du Sud-Africain Vodacom.