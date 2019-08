Scandale sexuel à l'Ecole de police: voici toute la vérité

Après l'incident qui s'est produit l'an dernier où des jeunes filles en formation à l'Ecole de police, se sont adonnées à des jeux dignes des prostituées et dont les vidéos avaient enflammé la toile, voici encore un autre scandale qui vient ternir l'image de la police ivoirienne. En effet, une affaire d'homosexualité à l'Ecole de police de Côte d'Ivoire, impliquant un encadreur et des élèves policiers, a éclaté et s'est répandue comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux.

Des élèves policiers sodomisés à l'Ecole de police

A en croire des sources bien introduites à l'Ecole de police, ce n'etait qu'une simple rumeur qui circulait entre les élèves policiers, mais qui a été exposée au grand public lorsque la direction de l'Ecole de police est parvenue à piéger l'auteur de ces actes ignobles sur des jeunes élèves policiers. L'auteur des faits est le sergent chef Boka Hermann, en service à la cuisine de l’école. Ce dernier avait pris l'habitude d'accuser certains élèves de vol dans la cuisine.

Une façon à lui de les intimider en les menaçant d'informer la direction. Voulant certainement éviter la radiation, ces élèves tombaient dans le jeu du sergent chef Boka Hermann qui en profitait pour les sodomiser. Le comble, il filmait ses ébats avec ses victimes. Selon nos informateurs, plusieurs élèves sont tombés malades à la suite de ses assauts sexuels.

Ayant donc reçu cette information, la direction de l'Ecole de police, avec la complicité de certaines victimes, a tendu un piège dans lequel est tombé l'auteur de ces différentes forfaitures dans la nuit du lundi 5 août, aux environs de 23 heures. Le sergent chef Boka Hermann qui tentait de faire subir sa loi à une autre victime, a sorti son "arme destructrice" qu'il a voulu introduire dans la bouche du pauvre élève policier, quand ont surgi plusieurs de ses collègues qui ont pris le soin de faire les photos et de l'enfermer par la suite.

Un rapport détaillé a été fait et déposé chez le directeur de l’école de même que devant la haute hiérarchie de la police nationale. Le Segent chef Boka Hermann fera certainement un sejour à la Maison d'arrêt militaire d'Abidjan (Mama) avant d'être définitivement radié des rangs de la police nationale.