High-Tech : Samsung présente ses Galaxy Note 10 et Note 10+

Le géant sud-coréen Samsung vient de sortir ses derniers modèles de Galaxy. Il s’agit du Galaxy Note 10 et sa déclinaison maxi, le Note 10+ dévoilés à New-York le 7 août.

Le Note 10 et le Note 10+, les derniers bijoux de Samsung.

Le 7 août dernier à New-York, Samsung a dévoilé ses Galaxy Note 10 et Note 10+ lors de la Conférence Unpacked.

La Galaxy Note 10 reste au-dessus des normes des appareils Android question dimension : son écran est de 6,3 pouces. Sa mémoire vive est de 8 Go, elle est associée à la puce maison de Samsung. Côté stockage, sa capacité de base est de 256 Go et sa batterie possède une capacité de 3500 mAh. L’entreprise indique que le système de recharge permettrait de délivrer une journée d'autonomie en seulement 30 minutes.

S’agissant de sa déclinaison avancée Note 10+, son format est plus grand avec 6,8 pouces. Elle dispose de 12 Go de mémoire vive et d'une batterie d'une capacité plus importante (4300 mAh) par rapport au Note 10. Pour étendre sa mémoire, on peut également insérer une carte micro SD de 1 To.

Lors de son annonce, Samsung a indiqué que ses deux nouveaux Note pourront intégrer une puce 5G. Cette option ne sera pas proposée aux Etats-Unis, en raison des sanctions dont Huawei fait l’objet sur le sol américain. Le fabricant chinois a en effet intégré sa technologie 5G dans les téléphones de l’entreprise sud-coréenne. Les deux téléphones seront commercialisés dès le 23 août à partir de 949 euros (622 503 francs CFA) pour le Note 10 et 1 109 euros (727 456 frans CFA) pour le Note 10+.