Couper-Décaler : Le ministre Bandaman annonce le décès d' Arafat DJ

Grièvement blessé lors d'un accident de la circulation survenu dans la nuit de ce dimanche 11 août, Arafat DJ a succombé à ses blessures, ce lundi 12 août à 8heures. L'annonce a été faite par le ministre de la Culture Maurice Kouakou Bandaman. Le décès de Berus Sama intervient un 12 du mois, tout comme celui du créateur du Couper-Décaler, Doukouré Hamidou Stéphane dit Douk Saga, le 12 octobre 2006.

Communiqué du ministre Bandaman relatif à la mort d'Arafat DJ

Le ministre de la Culture et de la francophonie a le regret d annoncer le décès ce matin à 8h de l Artiste DJ Arafat de son vrai nom Houon Ange Didier, des suites d un accident de la circulation qui s est produit hier hier nuit.

Le ministre de la Culture et de la Francophonie présente ses condoléances à sa famille et à tous les mélomanes ivoiriens et entend prendre toutes les dispositions de concert avec le chef de l'Etat pour les hommages et obsèques à l'Artiste et invite tous les mélomanes à la retenue et au calme.

Maurice Kouakou Bandaman, Ministre de la Culture et de la Francophonie.