13 ans après sa mort, Douk Saga divise le Molare et Jean-Jacques Kouamé

Le Molare et Jean Jacques Kouamé (JJK), ces deux précursseurs du couper decaler ne se sont plus adressés la parole dépuis le decès de Douk Saga en 2006

Jean Jacques Kouamé et le Molare, plus d'une décennie sans se parler

Ils étaient pourtant présents dans les débuts du mouvement couper décaler aux cotés du président Stéphane Doukouré dit Douk Saga au sein de la jet set parisienne. Mais voilà que près de 13 ans après le décès de ce dernier, Le Molare et Jean Jacques Kouamé ne s'adressent plus la parole. Si l'on pouvait par le passé considérer cela comme des rumeurs, cette mésentente entre ces deux précursseurs du couper decaler peut être affirmée avec certitude au vu de la scène qui s'est produite le jeudi dernier lors de la cérémonie de présentation de l'album des 5 loups du rap, les Kiff no beat.

« A son arrivée à Hollywood Boulevard, Jean-Jacques Kouamé s’est rendu dans le salon où se trouvaient Nadeige Tubiana, Felix Pea et Molare. Saluant les deux premiers, il a royalement ignoré Molare », a affirmé le confrère abidjanpeople.

Une guéguerre à laquelle il serait difficile de mettre fin puisque les deux hommes évoluent aujourd'hui dans des milieux différents. JJK en tant qu' un chevronné homme d'affaires, s'est complètement retiré du showbiz, même si l'on l'aperçoit quelques rares fois avec certains acteurs de la culture ivoirienne. Il avait récemment été aperçu dans un restaurant luxueux d'Abidjan, avec le boss de la Yorogang. Ce qui avait été considéré comme un soutien de taille pour Arafat dj qui est également en discorde avec Le Molare.

Le promoteur du Primud , pour sa part, n'a certainement pas digéré la cinglante humiliation subie lors des obsèques de Feu Douk Saga. En effet, Le Molare avait échappé à un lynchage à l’arrivée du corps de Douk-Saga à l’aéroport FHB par la foule très en colère contre lui. Il avait été présenté comme celui qui aurait tenté de mettre fin aux jours de Stéphane Doukouré. Cette rumeur, selon les proches du Molare, aurait été propagée par JJK.

Rappelons que Douk Saga dans ses derniers jours sur la terre des hommes, avait soutenu qu'il avait été abandonné par tous ses amis de la jet set y compris Le Molare, qui était pourtant son meilleur ami. Seul Jean Jacques Kouamé était resté à ses cotés, avait affirmé le createur du Couper décaler. Espérons que ces deux icones du couper decaler pourront enterrer un jour la hache de guerre.

