Tiesco le Sultan est prêt à tout pour Tina Glamour, la mère de Dj Arafat

L'artiste Couper décaler, Tiesco le Sultan, a mis en garde les personnes qui s'en prennent à Tina Glamour, la mère de Dj Arafat.

Critiquée de partout, Tina Glamour reçoit le soutien de Tiesco le Sultan

Après sa sortie fracassante du dimanche dernier, Tina Glamour qui a été injuriée par de nombreux internautes, a enfin reçu du soutien. Celui de Tiesco le Sultan, artiste chanteur et promoteur de spectacles, qui soutient que, quel que soit ce qui a pu se passer entre Arafat et Logbo Valentine, elle reste toujours sa mère.

''Dj Arafat était un artiste avec tous les caprices qui vont avec la vie de star. Tina Glamour est avant tout une artiste. Elle a été artiste bien avant d'être la mère de Dj Arafat. Et un artiste peut avoir des comportements qui peuvent amener à croire certaines choses sans que ça ne soit forcément le cas. Tout ce qu'un artiste fait, vous ne devez pas le prendre au premier degré.

Malgré tous les problèmes qu'il a pu y avoir entre Arafat et Maman Tina, elle reste toujours sa mère. Quelles que soient les paroles qu'elle a pu lui adresser, et quel que soit ce qu'il a fait à Tina Glamour, ça, c'est entre lui et sa mère'', a-t-il soutenu dans une vidéo publiée sur sa page facebook.

Par ailleurs, Le Prince de Poy a demandé aux personnes qui ont emporté les biens de feu Ange Didier Houon de les ramener à sa mère comme elle le demande. ''Si aujourd'hui, Arafat n'est plus vivant et que sa mère demande tout ce qu'il avait, mais donnez-lui. Vous avez quel problème? La maman de Dj Arafat là, respectez-la'', a-t-il ajouté.

Pour Tiesco le Sultan, les débats autour de la vidéo, n'ont pas lieu d'être. Il soutient qu'il faut plutôt se focaliser sur le disque d'or que les chinois doivent impérativement ramener à titre posthume à Dj Arafat.

''Aujourd'hui, nous avons un gros challenge qui est de ramener le disque d'or à Dj Arafat. Vous sautez tout ça et c'est sur les histoires de Tina Glamour que vous venez perdre votre temps. Vous mettez de côté ce qui est important pour la nation et pour la musique ivoirienne, et vous venez vous acharner sur la pauvre dame. En tout cas, moi, je vous préviens. Tous ceux qui vont avoir à faire avec Maman Tina, vont me trouver sur leur route'', a martelé Tiesco le Sultan.