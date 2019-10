Billy Billy "gifle" Tina Glamour après sa sortie contre Carmen

La dernière sortie de Tina Glamour dans laquelle elle accusait Landry Agban et Olokpatcha d'avoir volé les biens de son défunt fils, Dj Arafat, n'est pas appreciée par de nombreuses personnes à l'instar du chanteur ivoirien, Billy Billy. Dans une vidéo sur la toile lundi 21 octobre 2019, l'enfant de Wassakara a exhorté la mère de Dj Arafat à la retenue.

Billy Billy fait la morale à Tina Glamour

Dans un premier temps, le rappeur ivoirien dit ne pas avoir apprecié les circonstances dans lesquelles cette vidéo a été enregistrée, déplorant le fait qu'elle n'ait pas été faite par des journalistes mais plutôt par des personnes méconnues du grand public. De plus, il s'est érigé en défenseur de Landry Agban et Olopkatcha qui, selon lui, ont toujours été loyaux à Arafat dj.

''Landry était le pont sur lequel on passe pour atteindre Didier. Le jour où moi, j'ai su que Landry et Arafat n'étaient pas des frères, j'etais même etonné. Est-ce qu'on peut compter les rambas (problèmes) que Landry a essuyés à cause de Didier? Ce n'est pas par hasard qu'on l'a désigné pour être à la tête de la Yorogang. C'est parce qu'ils savent que c'est l'un des hommes les plus loyaux de Dj Arafat au même titre qu'Olokpatcha (...) Mais en ce moment, ce sont des choses qui ne valent pas la peine d'être signifiées (...) Ceux qui sont habilités à gérer la Yôrôgang, c'est ceux qui ont marché avec lui, qui l'ont soutenu. Même si on te donnait la Yôrôgang, qu'est-ce que tu vas faire avec?'', s'est interrogé Billy Billy.

C'est pourquoi, l'artiste a demandé à la mère de Dj Arafat d'avoir un minimum de respect à l'endroit de Carmen Sama, la veuve du Beerus Sama. ''C'est sa femme. Même s'il l'a seulement dotée, c'est la femme avec qui il est resté. Donc tu lui dois du respect'', a-t-il ajouté. Par ailleurs, l'enfant de Wassakara a révélé que Tina Glamour n'est pas exempte de reproches.

''Les funérailles qui se sont déroulées au stade, c'est à 7h30 que tu t'es emmenée. On sait aussi pourquoi le ministre t'a empêchée de voir le corps de ton fils. Ce n'est pas une affaire de mysticisme. On connait les raisons mais on n'a pas besoin de tout dire. Les scandales autour de l'argent, autour des dons, nous sommes au courant'', a confié Billy Billy.

Qui n'a pas manqué de demander à Tina Glamour de mettre un peu d'eau dans son vin. ''Il faut avoir un peu de retenue. Tu as fait une sortie de route pas possible. S'il te plait, un peu de sagesse et de retenue pour la mémoire de notre frère. Dieu te bénisse'', a-t-il conclu .