Charles Blé Goudé brise le silence sur sa détention en Côte d'Ivoire

Charles Blé Goudé séjourne toujours à La Haye neuf mois après son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI), qui le jugeait pour crimes contre l'humanité. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP), dans une interview accordée à la chaine de télévision burkinabè LCA, est revenu sur les conditions de sa détention en Côte d'Ivoire.

Charles Blé Goudé jette un regard en arrière

Proche de Laurent Gbagbo dont il a défendu le pouvoir avec hargne et détermination, Charles Blé Goudé s'était exilé au Ghana à la chute de son mentor. Arrêté en janvier 2013, il est extradé en Côte d'Ivoire, où il sera détenu pendant quatorze mois avant d'être transféré à la Cour pénale internationale le 22 mars 2014. Jugé pour crimes contre l'humanité, qui auraient été commis pendant la crise postélectorale de 2010-2011, Charles Blé Goudé a été acquitté suite à un procès marathon ouvert le 28 janvier 2016. En effet, le 1er février 2019, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples a été blanchi par les juges de la CPI.

Aujourd'hui en liberté sous condition à La Haye, Charles Blé Goudé ne manque pas de jeter un regard dans le rétroviseur de sa vie. Cela a été le cas lors de l'interview qu'il a accordée à la télévision burkinabè, LCA (La chaine africaine). L'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) s'est souvenu de sa détention à la DST (Direction de la surveillance du territoire).

"Quatorze mois à la DST (Direction de la surveillance du territoire, NDLR)... Très difficile, très très difficile. Je ne pouvais ni rencontrer mes avocats, ni ma famille, ni mes proches. Quand un père de famille vient de la chasse, il évite souvent de raconter à sa famille ses frayeurs nocturnes. Je ne peux pas être en train de parler de rassembler les Ivoiriens, parler de paix et en même temps, venir exposer ce que j'ai vécu comme difficulté. Je me verrai en train de révolter les miens, ce que je ne veux pas... On peut mettre quelqu'un en prison et le traiter avec dignité", a-t-il confié à nos confrères burkinabè.

Cependant, Charles Blé Goudé est loin d'être tiré d'affaire, car la justice ivoirienne s'est lancée à ses trousses. La Côte d'Ivoire a ouvert une procédure judiciaire contre l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo pour "crimes contre des populations civiles" et "crimes contre des prisonniers de guerre". Selon des informations, il risque la prison à vie.