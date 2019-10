Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du vendredi 25 octobre 2019

La titrologie ou revue de presse de ce vendredi 25 octobre 2019 est variée. Plusieurs thèmes ont été abordés dans la presse ce jour. On peut citer entre autres la visite effectuée par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le Tonkpi et la conférence de presse tenue ce jeudi par l'ex président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume depuis la France.

Revue de presse: Amadou Gon Coulibaly et Soro Guillaume au cœur de l'actualité de ce vendredi

La visite du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly dans la région du Tonpki a été traitée par certains quotidiens ivoiriens à l'instar de L'intelligent d'Abidjan qui pointe à sa première page: ''Depuis Man hier, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly : Pourquoi je suis dans le Tonkpi après le Cavally et le Guémon''.

L'Essor pointe à sa Une: '' Visite de travail du premier ministre dans le Tonkpi, Gon Coulibaly accueilli comme un héros à Man, hier'' quand Le Rassemblement indique qu''En visite de travail, Amadou Gon 100 à l'heure dans le Tonkpi, l'espoir renaît dans la région, Danané retient son souffle ''.

''Visite du premier ministre dans le pays Dan, Le Tonkpi fait bloc derrière Alassane Ouattara", affiche Le Matin quand L'Inter pointe en co Une: ''En visite à Man hier, Amadou Gon, je promets de revenir dans 18 mois pour l'inauguration du Chr''.

Le journal L'Expression, pour sa part, indique: ''Présidentielle, choix du candidat du Rhdp, depuis Man, AGC donne rendez-vous à ses détracteurs en 2020''. Outre la visite du premier ministre ivoirien dans le Tonkpi, la conférence de presse animée mercredi par Soro Guillaume depuis Paris a été décortiquée par bon nombre de journaux ivoiriens ce jour.

''Depuis Paris, il défie encore le régime ivoirien, Soro : dites leur que je suis un adversaire puissant, je rentrerai bientôt en Côte d'Ivoire'', peut-on lire à la Une de Soir Info quand Le Quotidien d'Abidjan mentionne: ''A la guerre comme à la guerre, Soro menace, menace et défie Ouattara: Je suis un homme puissant, je vais rentrer, qu'il m'arrête et on verra".

Pour sa part, Générations Nouvelles pointe à sa Une: ''Guillaume Soro face à la presse à Paris: Ce que je ferais pour Gbagbo, nous nous sommes parlé d'homme à homme'', ses conseils aux Gor, il interpelle les Usa, la France, la Grande Bretagne '' .

Plusieurs autres sujets ont été abordés dans la presse ce vendredi. Le Nouveau Réveil s'est intéressé à la sortie hebdomadaire de Mamadou Koulibaly sur les réseaux sociaux. "Mamadou Koulibaly charge encore, Ouattara a tout tué en Côte d'Ivoire...École, santé, infrastructures, habitat...''.

Le Mandat, pour sa part, est revenu sur l'affaire des déchets toxiques et des indemnisations: ''Le paiement de 5 millions de Fcfa par victime revu à la baisse''. La Gazette mentionne à sa Une: ''Ouattara invite les Russes à investir en Côte d'Ivoire''.

Notre Voie affiche: ''Forte tension au Nord, des maliens attaquent un poste frontière ivoirien'' tandis que Le Temps affiche: ''En détention, Mangoua interdit de visite à la Maca''.