Guillaume Soro réagit vigoureusement au 3è mandat de Ouattara

Alassane Ouattara osera-t-il briguer un 3e mandat en 2020 ? Guillaume Soro, qui s'exprimait sur les antennes de la télévision française France 24, a livré son point de vue sur cette affaire. Le président du GPS (Groupements et peuples solidaires) avait accordé une interview à ce média le vendredi 18 octobre 2019.

3e mandat de Ouattara, Guillaume Soro se prononce

Début avril 2019, Alassane Ouattara, répondant à des questions lors de la conférence de la fondation Mo Ibrahim, avait montré peu d'enthousiasme à briguer un 3e mandat en octobre 2020. "Je prendrai ma décision l’année prochaine. J’ai un certain nombre d’amis que je consulterai avant de prendre ma décision définitive, mais elle est presque prise", avait affirmé le président ivoirien. Même si ces propos ne répondaient pas clairement à la préoccupation, il laissait entrevoir qu'il prendrait sa retraite.

"Le ‘job’ de président, ça fait huit ans que je le fais. Je n’ai jamais occupé de fonction plus de six ans. J’ai toujours cru qu’il faut un renouvellement de génération en Afrique. 75 % des Africains ont moins de 35 ans. Le président français à 40 ans, mon fils ainé à 52 ans. Il est clair que pour moi, la voie va vers un transfert à une nouvelle génération. Ça me parait tellement évident. Maintenant, à cause de Linas-Marcousis, des arrangements, nous n’avons pas mis de limite d’âge dans notre Constitution. Mais la morale voudrait que l’on soit raisonnable", a soutenu l'actuel numéro un ivoirien.

En Côte d'Ivoire, la candidature d' Alassane Ouattara en 2020 est de plus en plus évoquée dans le milieu politique. Au cours de son interview avec France 24, Guillaume Soro a exprimé des doutes quant à la retraite politique de l'ex-directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI). "Encore, j’ai envie de vous dire qu’en politique, rien n’est définitif. Tout est volatil", a confié le député de Ferké.

Guillaume Soro a également noté que la décision du chef de l'État pourrait être influencée par son entourage. "Je n’en sais rien. Je pense que, quand on a des ouailles autour de soi comme ce fut le cas de Bouteflika en Algérie, qui tous les jours vous disent : "Président, si tu n’y vas pas, le système va s’écrouler, on va tous tomber". Je pense que monsieur Ouattara peut être pris dans l’hésitation", a soutenu le candidat des soroïstes à la présidentielle de 2020.