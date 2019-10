Ouattara et Mamadou Koulibaly "convoqués" en Russie par Poutine

Mamadou Koulibaly, candidat à la présidentielle d'octobre 2020, séjournera en Russie du 23 au 24 octobre 2019. Le fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République, parti politique d'opposition) sera pour la seconde fois auprès de Vladmir Poutine, après avoir été invité en juillet 2019 par Viatcheslav Volodine, le président de la Douma, la Chambre basse du parlement de la Russie.

Mamadou Koulibaly se positionne en Russie

Pour la seconde fois cette année, Mamadou Koulibaly se rendra en Russie. Le candidat déclaré à la prochaine présidentielle ivoirienne passera deux jours au pays de Vladmir Poutine. L'ancien président de l'Assemblée nationale s'était déjà envolé en direction de Moscou en juillet 2019. Cet ex-bras droit de Laurent Gbagbo a répondu à l'invitation du président de la Douma, la Chambre basse du parlement de la Russie, Viatcheslav Volodine. Mamadou Koulibaly avait participé à la conférence parlementaire Russie-Afrique, dont le thème était relatif à la coopération législative et le partage d'expérience entre les parlements russes et l'Afrique. Il avait eu un entretien avec le représentant spécial du président Vladimir Poutine pour l’Afrique et le Moyen-Orient, Michael Bogdanov.

Mercredi 23 octobre, nous apprenons auprès de Liberté et démocratie pour la république que Mamadou Koulibaly a reçu une invitation des autorités russes afin de prendre part au sommet/forum Russie-Afrique 2019. "En dehors de la Conseillère exécutive Nathalie Yamb, qui interviendra demain sur les urgences de développement de l’Afrique francophone, le Prof. Mamadou Koulibaly, candidat de LIDER à l’élection présidentielle d’octobre 2020 en Côte d’Ivoire, est également présent à Sotchi, invité par les autorités russes au sommet/forum Russie-Afrique 2019, auquel assiste la plupart des chefs d’États africains actuels" dont le président ivoirien Alassane Ouattara.

Mamadou Koulibaly apparait aujourd'hui comme l'un des farouches détracteurs du président ivoirien, Alassane Ouattara. Le mentor de LIDER est également farouchement opposé au franc CFA.