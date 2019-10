A 55 ans, Tina Glamour, la mère de Dj Arafat: "Je suis jeune"

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour, était l'invitée de l'émission ''C'est midi'' diffusée sur la télévision nationale RTI, du vendredi 25 octobre 2019.

Tina Glamour refuse qu'on l'appelle "Tata"

Deux mois après la mort de son fils Ange Didier Houon, le tapis rouge a été déroulé pour Tina Glamour à l'émission ''C'est midi'' ce vendredi. Un gros risque, selon la belle et très talentueuse animatrice, Caroline Da Silva, quand on sait toute la polémique qu'il y a en ce moment autour de Logbo Valentine. ''Nous recevons une artiste qui a fait son temps mais qui a encore beaucoup a donné. C'est aussi une mère dévastée (...) Nous, les frasques, c'est pas notre problème. Ce qui nous interesse, c'est l'homme; c'est la vie. Un artiste, c'est un patrimoine. Un artiste a besoin d'être soutenu. Et nous, nous voulons vous dire que nous vous aimons de tout notre cœur'', a déclaré d'entrée Carolyne Da Sylva.

Quant-à la mère de Dj Arafat, très émue d'être l'invitée du jour de cette émission, elle a réitéré son attachement à la RTI avant de revenir sur le style très érotique qui l'a propulsée au devant de la scène dans les année 90. ''A cette époque, je sortais d'un divorce. Mais je voulais montrer à mes sœurs ivoiriennes que ce n'est pas parce qu'on sort d'un divorce, qu'on va se laisser aller. Je sortais d'un divorce d'avec Feu Houon Pierre qui ne voulait pas que je chante. C'est moi qui ait décidé, après deux accouchements; le deuxième, c'était Ange Didier, de me donner un genre en mettant mes atouts en valeur. La femme ivoirienne est belle'', a déclaré Lady Glamour.

Tina Glamour refuse de même qu'on l'appelle Tata Tina. ''Moi, je ne suis pas dans les Tata. Moi, je suis jeune hein. J'ai 17ans et demi'', a-t-elle affirmé. Notons qu'à la fin de l'émission, Tina Glamour a gratifié le public d'une prestation au cours de laquelle elle s'est fait accompagner de deux danseurs dont Bb sans os, l'ex danseur de Dj Arafat, qui a récemment revendiqué le concept ''Kong'' de Dj Arafat créé avant son décès.