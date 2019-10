Après Serey Dié, voici l'homme qui fait rêver la chanteuse Josey

La chanteuse ivoirienne, Josey, a été contrainte de dévoiler le nom de l'homme à qui elle ''s'intéresse''.

Ce n'est plus un secret pour personne. La chanteuse ivoirienne à la voix limpide et suave, Josey, et l'ancien capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Serey Die Geoffroy, ont eu une relation amoureuse qui a donné naissance à un petit garçon. Laquelle relation qui s'est effritée suite à certaines incompréhensions entre les deux stars ivoiriennes.

Cependant les relations demeurent cordiales entre nos deux ex amoureux puisque la chanteuse, dans sa nouvelle chanson intitulée ''Mon nom'', a fait un clin d'œil au virevoltant milieu de terrain ivoirien évoluant au Fc Arau en Suisse et qui a récemment annoncé sa retraite avec les Eléphants de Côte d'Ivoire.

De retour en Côte d'Ivoire après un séjour en occident où elle a donné un spectace grandeur nature à Montreuil en France, Josey était sur les antennes de radio Jam ce vendredi 18 octobre 2019. Dans un jeu de questions réponses, initié par les animateurs de la radio, l'artiste qui se faisait soufler les réponses à l'oreille, a révélé que son genre d'homme est le profil d'un ex international anglais, une ancienne star de Manchester Unided et du Real de Madrid qui n'est autre que David Backham.

''Ça, c'est un autre niveau'', a retorqué l'animateur avec un air assez comique. Par ailleurs, l'artiste a décortiqué les paroles de sa nouvelle chanson intitulée ''Mon nom''. Une pure merveille qui a été dévoilée le mois dernier et qui cartonne déja à Abidjan. Le clip de la chanson publiée sur sa chaîne youtube cumule déja plus de 1, 7 millions de vue.