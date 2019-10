Abel Naki, président du Cri panafricain, frappé par un malheur

Boniface Tra Bi, secrétaire général du Cri Panafricain, formation politique dirigée par Abel Naki, est décédé, dimanche 27 octobre 2019, a informé le président fondateur du parti dans un communiqué, datant du lundi 28 octobre 2019, dont copie nous est parvenue.

Deuil : Abel Naki et le Cri Panafricain inconsolable, Boniface Tra Bi secrétaire général du parti est décédé

« Le président Abel Naki a le regret d'annoncer aux militants, sympathisants, responsables, les structures du parti, et tous les partis alliés, ainsi que tout le peuple ivoirien, le rappel à Dieu du camarade Boniface Tra Bi, secrétaire général du Cri Panafricain, le dimanche 27 octobre 2019. Des suites d'une courte maladie, notre regretté camarade, ami, et frère s'en est allé prématurément, mais dans la dignité et la combativité », a annoncé le président fondateur du Cri panafricain dans son communiqué.

Face à cette triste nouvelle, le président fondateur du Cri panafricain ne manquera pas de s’incliner devant la mémoire du défunt et d’exprimer à sa famille politique ainsi qu’à sa famille biologique, sa compassion. « Le président voudrait s'incliner devant sa mémoire d'intrépide homme engagé, au service de son parti et de la Côte d'Ivoire. Le président (...) voudrait présenter ses condoléances à sa famille biologique, à sa compagne, ainsi qu'à ses enfants. Le programme des obsèques, a-t-il fait savoir, sera communiqué plus tard.