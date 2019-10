Affaire 3e mandat, Eléonore Kouamé attaque sévèrement Alpha Blondy

La comédienne Eléonore Kouamé, dans une vidéo diffusée sur la toile, a fustigé le célèbre artiste Alpha Blondy qui récemment s'est montré favorable à un troisième mandat du président Alassane Ouattara en 2020.

Eléonore Kouamé s'en prend violemment à Alpha Blondy

Invité à l’émission Afronight présentée par l'animateur ivoirien, Serge Fattoh, sur la chaîne Telesud le mercredi 23 octobre 2019, Alpha Blondy, la méga star internationale du reggae, a affirmé qu'il n'est pas opposé à un éventuel troisième mandat d’Alassane Ouattara en 2020.

«Le président Alassane Ouattara, on l’aime où on ne l’aime pas, ce monsieur est un bosseur. Un troisième mandat pour lui, c’est pas à moi de l’accepter ou pas. Mais déjà la constitution lui en donne le droit. On dit on veut la paix, on va demander pardon à Bédié. On va demander pardon à Gbagbo et on insulte Ouattara. C’est quelle paix ça ?», a signifié Alpha Blondy.

Ces propos de Jagger ont mis la comédienne ivoirienne dans tous ses états. Eléonore Kouamé n'est pas passée par quatres chemins pour dire ses verités. ''Alpha Blondy, si tu n'as rien à dire, ferme là (...) Tu es regionaliste. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tu ne vois pas? C'est dans affaire de troisième mandat de Ouattara que tu viens mettre ta bouche (...)

Il y a le Burida qui fait souffrir les artistes. Les artistes font pitié. Ils meurent dans la désolation. Tu n'as jamais réagi. Et c'est toi qui vient soutenir le troisième mandat d'Alassane Ouattara (...)

Tu es mauvais. Tu es quitté à la mecque mais tu n'as pas changé. Tu continues de fumer tes herbes bizarres...'', a lâché Eléonore Kouamé selon qui, le président Alassane Ouattara doit se retirer du pouvoir au terme de son second mandat.