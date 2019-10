Gnamien Konan attaque Alpha Blondy, Lobognon en renfort

Alpha Blondy a essuyé de vives attaques suite à sa récente sortie sur un probable 3e mandat d' Alassane Ouattara en 2020. La star ivoirienne a affirmé sur les plateaux de Telesud que selon la Constitution, l'actuel président ivoirien peut briguer un 3e mandat. Il n'en fallait pas plus pour susciter la colère de certains Ivoiriens.

Lobognon au secours d' Alpha Blondy

Invité de la chaine de télévision Telesud, à l'émission Afronight de Serge Fattoh, le mercredi 23 octobre 2019, Alpha Blondy s'est prononcé sur l'actualité politique ivoirienne. Le chanteur de reggae a livré son point de vue sur un probable 3e mandat d' Alassane Ouattara en 2020. "Le président Alassane Ouattara, on l’aime où on ne l’aime pas, ce monsieur est un bosseur. Un troisième mandat pour lui, c’est pas à moi de l’accepter ou pas, mais déjà la Constitution lui en donne le droit. On dit on veut la paix, on va demander pardon à Bédié, on va demander pardon à Gbagbo et on insulte Ouattara. C’est quelle paix ça ?", a laché Alpha Blondy.

Poursuivant, celui que l'on surnomme le "Bob Marley africain" a ajouté qu' "il serait dangereux d'aller à des élections dans un climat aussi hostile, aussi délétère". "On va commencer un match de football et déjà un camp ou deux disent que l'arbitre est un tricheur, il a un parti pris, faisant allusion au président de la CEI (Commission électorale indépendante, NDLR). Ça annonce la volonté de dire plus tard : ils ont triché, je ne suis pas d'accord. On ne va pas recommencer les mêmes bêtises", a mentionné Alpha Blondy.

Cette sortie de la star de la musique africaine a fait réagir Gnamien Konan. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le fondateur de La Nouvelle Côte d'Ivoire a vivement critiqué Alpha Blondy. "Diantre de quoi se mêle Alpha Blondy? La corruption a-t-elle reculé en Côte d’Ivoire? Le PIB a-t-il augmenté? Oui, mais autant que la dette, svp ! L’école a-t-elle été réparée ? A-t-on moins de 40 élèves par classe ? Non plus de 100", a dénoncé l'ancien patron de la douane ivoirienne.

Alain Lobognon a cru bon de réagir face à cette attaque menée contre Alpha Blondy. Dans une publication sur sa page Facebook, le député de Fresco a appelé à ne pas s'attaquer à Alpha Blondy. "Ne vous attaquez pas à Alpha Blondy ! Chers Tous, Chers Amis de la Démocratie, Chers Amis de l’Etat de Droit, et du respect de la Constitution ivoirienne, Vous êtes nombreux à dénoncer les propos d’Alpha Blondy, abondamment repris par les nostalgiques de la confiscation du pouvoir d’Etat et du piétinement des textes qui régissent la vie politique en Côte d’Ivoire. Certains veulent répondre à Alpha Blondy", a écrit ce proche de Guillaume Soro. Puis l'ancien ministre a promis que la "Constitution ivoirienne sera appliquée comme l’ont reconnu ceux qui l’ont rédigée en 2016 peu avant son adoption par le Peuple souverain de Côte d’Ivoire".