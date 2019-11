Brésil: L'ancien président Lula libéré après un an et demi de prison

L’ex-chef d’Etat brésilien Luiz Inacio Lula Da silva est sorti de prison après plus d’un an et demi d’incarcération à la prison de Curitiba dans le sud du pays. L’ancien homme fort de la République du Brésil avait été condamné à 8 années d’emprisonnement ferme dans le cadre de l’opération anti-corruption « Lavage express »

La Justice libère l’ancien président brésilien Lula Da Silva après 1 an et demi de prison

L’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula Da Silva condamné dans l’affaire du « Lavage express », incarcéré depuis avril 2018 pour corruption est sorti de prison, vendredi 8 novembre 2019.

La Justice brésilienne a autorisé sa libération suite à un arrêt prononcé par la cour suprême. Dans son ordre de libération, indique le confrère 20 minutes, le juge a expliqué qu’il n’y avait plus aucun fondement pour l’exécution de la peine en raison de la décision de la cour suprême de mettre fin à une jurisprudence permettant l’emprisonnement dès une première condamnation en appel, même si tous les recours ne sont pas épuisés.

L’ancien chef d’Etat, faut-il le rappeler, a toujours clamé son innocence dans cette affaire qui a fait emporter plusieurs hauts dignitaires de la République du Brésil. A sa sortie de prison, l’ancien leader du Parti des travailleurs, a été accueilli par une foule en liesse qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de saluer chaleureusement.

Il a saisi l’occasion pour réitérer sa détermination à poursuivre le combat pour l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. « Je veux continuer à lutter pour améliorer la vie des brésiliens », a-t-il lancé dans son adresse à ses militants.

Lula Da Silva, 74 ans, devrait en principe purgé une peine d’emprisonnement de 8 ans et 10 mois. Sa libération apparaît comme un véritable soulagement pour ses nombreux partisans qui ont toujours cru en son innocence.