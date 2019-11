Candidat à la FIF: Drogba séduit les présidents des clubs de 3è division

Didier Drogba a expliqué, jeudi, aux présidents des clubs de troisième division, les raisons pour lesquelles il veut diriger la Fédération ivoirienne de football (Fif).

Didier Drogba: ''Je suis là pour enclencher le changement et non m’enrichir à la FIF''

L'emblématique capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, après une brillante carrière de footbaleur, a officiellement annoncé sa candidature à la prochaine élection du président de la Fédération ivoirienne de football (Fif).

Après avoir rencontré le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, la première dame, Dominique Ouattara, et le ministre des Sports, Danho Paulin, l'ancien buteur de Marseille et de Chelsea a entamé une série de rencontres avec les présidents des clubs ivoiriens qui sont également les personnes habilitées à élire le président de la Fif.

Ce mercredi 13 novembre 2019, au 22e étage de l’Hôtel Ivoire Sofitel, Didier Drogba a rencontré les présidents des clubs de troisième division à qui, il a expliqué durant 2h30 d’horloge, les raisons qui le motivent à vouloir diriger l'instance dirigeante du football ivoirien.

''Je suis là pour enclencher le changement et non m’enrichir à la FIF(…) Je pouvais rester à Chelsea où toutes les conditions sont réunies. Mais j’ai décidé de venir m’investir dans le football local parce que j’aime mon pays la Côte d’Ivoire'', a expliqué le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ivoirienne qui a également promis un car à chaque club et l’augmentation des subventions.

Plusieurs présidents de clubs semblent déjà séduits par le projet de Didier Drogba. C'est le cas d'Anzouan Kakou, président des Seraphins FC qui a approuvé les idées de l'icone nationale. "Je voudrais sincèrement dire que Didier nous a séduits dans l’ensemble. Son programme est alléchant. J’avoue que ce qu’il veut apporter au football ivoirien est inédit. C’est vrai que pour l’heure, c’est une prise de contact. Mais, je suis déjà satisfait", a-t-il déclaré.

Pour le patron de Gballet Sport de Buyo, Gnanpi Antoine, "Drogba a des idées nobles. Ce qu’il veut apporter au football ivoirien est intéressant", a-t-il ajouté.L'ancien capitaine des Eléphants, rencontrera ce jeudi 14 novembre 2019, les présidents des clubs de deuxième division (Ligue2) de 10 heures à 12 heures 30, puis les présidents des clubs de première (Ligue1) de 16heures à 19heures. Ces rencontres auront également lieu à Hôtel Ivoire Sofitel.