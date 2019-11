La sextape de l'artiste congolais Heritier Watanabé ébranle la toile

Après les scandales sexuels des étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan(Iua) et du footballeur Cliton Njie, une autre sextape impliquant cette fois ci, l'artiste musicien congolais, Heritier Watanabé, enflamme à nouveau la toile depuis quelques heures.

L'artiste congolais Heritier Watanabé impliqué dans un scandale sexuel

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit l'artiste Heritier Watanabé en pleins ébats sexuels avec une jeune dame répondant au nom de Naomie Mbando, une femme mariée et mère de 3 enfants.

Prise de plaisir, cette dernière demandait à son compagnon de fortune de ne pas filmer la scène, mais Heritier Watanabé, d'un ton autoritaire, a ordonné à sa coqueluche de regarder la camera du téléphone afin de mettre son visage à decouvert.

Pour l'instant, l'on ignore comment la vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Certaines sources racontent qu' Héritier aurait lui-même balancé la vidéo pour gâcher le mariage de Naomi qui ne voulait plus de la relation avec lui tandis que d'autres personnes affirment que la "bombe" a fuité via le technicien de l'artiste. Lequel était chargé de transférer ses fichiers dans son nouveau Iphone.

De son côté, Naomie Mbando menace de porter plainte contre l'artiste congolais. ''Je vais porter plainte contre Héritier. Mon mari m'a quittée à cause de lui. Mes enfants me détestent également à cause de lui. Que dirais-je à mes enfants? Pourtant, je lui interdisais de filmer mais il n'a pas compris. Pourquoi Héritier peut me faire ça? Je ne lui pardonnerai jamais toute ma vie. Il doit me payer pour ça", a-t-elle lâché dans une note vocale diffusée sur la toile.