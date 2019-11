Magic Diezel: Comment Alain Toussaint a fait partir Chico Lacoste

Le manager ivoirien, Chico Lacoste, a donné les raisons pour lesquelles il a tourné le dos au groupe Zouglou, Magic Diezel.

Chico Lacoste à propos du groupe Magic Diezel : ''La méthode de travail de M.Alain Toussaint ne me sied pas''

Depuis quelques semaines, le groupe Zouglou, Magic Diezel, est au coeur d'une polémique qui freine un tant soit peu l'ascension fulgurante des deux jeunes gens, pourtant perçus comme les porte-flambeaux de la nouvelle génération du Zouglou.

Après avoir tourné le dos à leur première maison de production, Magic Prod, pour s'engager avec une structure sud-africaine dénommée Openn Africa, Tim et Sawako ont vu leur manager, Chico Lacoste, leur claquer la porte, seulement deux mois après avoir été nommé par la structure basée en Afrique du Sud.

Dans une vidéo diffusée sur la toile, Chico Lacoste qui est un personnage très connu dans le milieu du showbiz ivoirien, a dévoilé les raisons pour lesquelles il a rendu sa démission de son poste de manager du groupe Magic Diezel.

Précisant qu'il n'a aucun problème avec les deux talentueux artistes, Chico Lacoste a révélé que le vrai responsable de son départ est le premier responsable de la structure Openn Africa, l'ivoirien Alain Toussaint.

''Tim et Sawako sont des garçons formidables et super sympas avec qui le courant passait très bien. Ce n'est pas les artistes le vrai problème dans cette histoire... Franchement, le projet, à un moment donné, je ne me sentais pas dedans. La méthode de travail de M. Alain Toussaint ne me sied pas.

Il se comportait avec moi comme si j’étais son sujet, oui comme si j’étais principalement à sa solde. Son attitude vis-à-vis de moi, sa façon de me parler ne me plaisait pas, et ça, je le lui ai signifié à maintes reprises...De plus, il passe son temps à faire miroiter des choses aux jeunes gens'', a déclaré Chico Lacoste.