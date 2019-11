Après Akoss et Papitou, Glazaï Dohoun Kevin échappe à la mort

L'artiste comédien ivoirien, Glazaï Dohoun Kevin, a affirmé avoir miraculeusement échappé à la mort ce vendredi 22 novembre 2019.

Un énorme rocher s'écrase sur la voiture de Glazaï Dohoun Kevin

Moins d'une semaine après le grave accident des humoristes ivoiriens, Akoss et Koloko Germain dit Papitou, sur la route de Bondoukou, dans le Nord-est de la Côte d'Ivoire, un autre comédien ivoirien a failli perdre la vie ce vendredi. Il s'agit de l'homme de théâtre et acteur, Glazaï Dohoun Kevin, qui a vu un énorme rocher sortir de nulle part pour finir sa course sur le pare-brise avant de sa voiture.

Dans une vidéo diffusée sur la toile, l'acteur de la célèbre série ivoirienne Ma famille, abasourdi par cet incident, a simplement rendu grâce à Dieu pour lui avoir sauvé la vie. ''Voici ce qui s'est passé. Un rocher qui est quitté là-haut et est tombé sur la voiture. Je ne peux que remercier le Seigneur pour ma vie, pour cette grâce. Comme vous le constatez de vous vous-même, c'est un gros rocher. Jesus est vivant'', a déclaré le comédien ivoirien.

Cette vidéo de Glazaï Douhoun Kevin a suscité de nombreuses réactions sur la toile. Plusieurs internautes aussi surpris par ce fait n'ont pas manqué d'apporter leur soutien à l'artiste comédien. ''Dieu est vraiment grand. Heureusement que tu vas bien. Confie-toi réellement à Dieu'', conseille un fan de l'artiste. Cependant certains internautes restent tout de même sceptiques dans la mesure où Glazaï Dohoun Kevin ne montre pas exactement dans sa vidéo, la provenance de ce rocher.

''Un rocher de ce poids, quitter du ciel et tomber sur une si petite voiture, on devrait voir la voiture un peu plus affaissée que ce que nous voyons même si c'était une voiture blindée. Moi, je pense qu'il faut pousser plus loin les investigations car quelque chose de pas claire à mon avis...'', commente un internaute.