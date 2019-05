Humour: Gohou Michel, "Avant les gens se moquaient de moi, maintenant ce n'est plus le cas"

Le talentueux humouriste ivoirien Gohou Michel, lors d'un entretien accordé à un media people ivoirien, est revenu sur la situation difficile qu'il a endurée. Une situaion qui a abouti, par abnégation, persévérance et travail, à une vie plus épanouie et pleine de succès .

Gohou Michel : "Je ne suis pas allé à l’école, mais je rivalise avec les intellectuels''

Gohou Michel célébrera, en août prochain, ses 30 ans de carrière sur la scène humouristique en Côte d'Ivoire et à l'international. Lors d'une interview accordée à un site ivoirien, l'artiste s'est étalé sur les péripéties de sa riche carrière. « Je ne suis pas allé à l’école, mais je rivalise avec les intellectuels. Si j’arrive à m’exprimer, c’est grâce au théâtre. J’ai rencontré des hommes qui connaissent la valeur de la vie. Si je suis là aujourd’hui, c’est grâce à ces personnes », a declaré l'acteur de la série '' Ma grande famille''.

Il a cependant indiqué que les choses n'ont pas été du tout faciles pour lui. « Mes 30 ans de carrière sont constitués de soubresauts. J’ai connu beaucoup de difficultés, mais avec l’esprit de combativité, j’ai gravi des échelons », a soutenu Gohou Michel

Pour rappel Gohou Michel est né le 18 mars 1959 à Gagnoa, où il a passé la majeure partie de son enfance. Rongé par une maladie qui a deformé son physique, il faisait souvent l'objet de railleries de la part de ses proches. Faute de moyens, il arrête les études à l'école primaire, et s'inscrit dans un groupe théatral à Gagnoa.

Parallèlement à ces activités culturelles, Gohou Michel excerçait les petits métiers pour pouvoir joindre les deux bouts. En 1985, il décide alors de tenter l'aventure à Abidjan, précisement à Abobo, où il intègre la troupe du ‘’Fétiche éburnéen’’.

En 1993, il rencontre le producteur Daniel Cuxac et entre dans la troupe des ‘’Guignols d’Abidjan’’. Dès lors, son talent jusque-là méconnu du public, va exploser au grand jour. Depuis, la vie de Michel Gohou a changé. « Avant, quand je passais dans la rue, les gens disaient : ‘’venez, venez voir ça !’’ Comme si j’étais un objet. Et ils se moquaient de mon physique. J’en ai vraiment souffert. Mais aujourd’hui, ce n’est plus la même réaction », a-t-il declaré.

Notons que la célébration des 30 ans de carrière de l’artiste comédien Michel Gohou se deroulera sur deux principaux actes. Un dîner gala de bienfaisance aura lieu le 14 août 2019 à l’espace Latrille Event des Deux-Plateaux à Cocody. Puis, une cérémonie de remise de dons aux enfants du village SOS d’Abobo-gare se tiendra le 16 août. La célébration des 30 ans de Gohou Michel sera également ponctué d'un spectacle grand public prévu le dimanche 18 août 2019 de 16h à 23h à la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Treichville.