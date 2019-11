Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 23 novembre 2019

Samedi 23 novembre 2019, la titrologie ou revue de la presse ivoirienne porte la marque de l'ouverture en Côte d'Ivoire du Salon international de l'agriculture et des ressources animales (SARA). Les médias ivoiriens ne manquent pas également de s'intéresser à la politique.

Titrologie, le SARA a ouvert ses portes

Dans sa parution de ce samedi 23 novembre 2019, Fraternité Matin, accorde sa couverture au Salon international de l'agriculture et des ressources animales (SARA), qui a ouvert ses portes le vendredi 22 novembre à Abidjan en présence du Premier ministre, Amadou Gon et du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani. "Il faut adapter l'agriculture aux nouvelles technologies", a affirmé le vice-président Daniel Kablan Duncan, dont les propos sont repris par le quotidien gouvernemental. Au sujet de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) dédiée aux moins de 23 ans, notre confrère laisse entendre que "les Eléphants espoirs tombent les armes à la main". En effet, la sélection ivoirienne a été battue (2-1) par son homologue égyptienne le vendredi lors de la finale.

Pour sa part, Le Patriote, consacre sa titrologie au "giga meeting" des femmes du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), qui se déroule ce samedi 23 novembre. Le confrère évoque le "grand merci à un homme d'exception". Une très bonne nouvelle figure à la Une de ce journal proche du pouvoir : la Première dame, Dominique Ouattara, a offert trois millions de francs CFA à la comédienne Amoin pour ses soins. Le média nous apprend également que l'ONU "se penche" sur l'exportation de la banane dessert.

Le Nouveau Réveil, préfère s'intéresser à une activité de l'opposition ivoirienne. "L'opposition prépare un giga meeting de protestation", titre le journal. Ouattara Gnonzié annonce les couleurs en affirmant que "le pouvoir est devenu une menace pour la Côte d'Ivoire".

Pour Le Sursaut, qui parle d'une "crise au sommet de l'Etat", donne les raisons pour lesquelles "Guillaume Soro fait peur". Le Bélier intrépide, se fait le relais d' Henri Konan Bédié, qui "met à nu les tares de Ouattara".