CAN U23 : Les Éléphants battent encore les Ghanéens aux tirs au but

Les Éléphants U23 viennent de sauver l'honneur de leurs aînés en battant leurs homologues ghanéens aux tirs au but en demi-finales de la CAN de leur catégorie.

CAN U23, les Éléphants en Finale et qualifiés pour les JO de Tokyo

Les Éléphants espoirs ont décroché leur double qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U23 et les Jeux olympiques (JO) de Tokyo en 2020 (24 juillet au 9 août). Après un parcours très honorable en phase de poule (deux victoires et une défaite) lors duquel ils ont occupé la première place du groupe, les poulains de Haïdara Soualiho croisaient le fer, ce mardi 19 novembre 2019, avec les Black Stars du Ghana.

Après avoir dominé la première mi-temps, c'est logiquement que les garçons venus d'Abidjan ont mené au score (1-0). Mais plus entreprenants au retour des vestiaires, les Ghanéens sont revenus à la marque. À 5 minutes de la fin du temps réglementaire, l'attaquant ivoirien, Youssouf Dao inscrit son doublé et donne l'avantage aux Éléphants. Mais c'était mal connaître les garçons venus d'Accra, qui ont égalisé dans les dernières secondes du temps additionnel.

Après une période fade des prolongations, viennent les tirs au but. Et là, les Éléphants ont été plus entreprenants que leurs homologues d'à côté (3 tirs à 2). Le portier ivoirien, Ira Tapé Eliézer a réussi l'exploit d'arrêter trois tirs des Black Stars. C'est à croire que les Ghanéens n'ont pas encore vaincu le signe indien.

Plutôt dans la journée, les Éléphants séniors ont été battus (2-1) par les Éthiopiens pour un match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2021.