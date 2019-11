Ce qui s'est passé entre Dominique Ouattara et la comédienne Amoin

La Première dame, Dominique Ouattara, a apporté son soutien à la comédienne ivoirienne, Amoin, malade depuis plusieurs mois.

Dominique Ouattara apporte son soutien à la comédienne Amoin

La comédienne ivoirienne Amoin, actrice dans la série ivoirienne à succès, Ma famille, traverse des moments assez difficiles. Loin des plateaux de tournage, la talentueuse comédienne ivoirienne est rongée par une maladie depuis plusieurs mois. N'ayant pas les moyens pour prendre en charge ses soins, Amoin a été contrainte d'exposer ses misères sur les réseaux sociaux, exhortant ainsi les bonnes volontés à lui venir en aide.

L'appel de la comédienne ivoirienne a été entendu par la Première dame, Madame Dominique Ouattara qui, à travers sa fondation Children Of Africa, a décidé d'apporter son soutien à Amoin. Celle-ci s'est rendue dans les locaux de ladite fondation où elle a été reçue ce vendredi 22 novembre 2019 par Coulibaly Brahima, Directeur de la communication de la Fondation de la Première dame, qui lui a remis la somme de 3 millions de Fcfa afin qu'elle puisse prendre ses soins en charge.

« La Première Dame souhaite que tu ne désespères pas. Cette aide pourra te permettre d’avancer et de poursuivre ta carrière. Madame Dominique Ouattara me charge de vous dire qu’elle est l’amie des artistes. Elle n’hésite pas à apporter son aide toutes les fois où elle peut aider un artiste. Elle vous souhaite un prompt rétablissement et souhaite que vous ayez une meilleure santé », a soutenu Coulibaly Brahima,

Pour sa part, Amoin a adressé ses remerciements à l'épouse du président Alassane Ouattara, par ailleurs présidente de la fondation Children Of Africa. « C’est un sentiment de joie de savoir qu’il y a encore des cœurs qui battent pour moi. Je pensais que j’étais oubliée. Franchement, je tiens à lui dire merci. Je voudrais lui dire que je vais me soigner et que leurs prières m’accompagnent aussi pour que je guérisse. Merci maman Dominique ! », a déclaré Koffi Amoin.