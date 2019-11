Couper décaler: Voici le ''marabout'' qui a attiré le succès à Kerozen Dj

L'artiste ivoirien, Kerozen Dj, honoré samedi par une structure de communication, a donné le secret de son impressionnant succès.

Kerozen Dj donne le secret de sa réussite

Le parolier des Dj de Côte d'Ivoire, Kerozen Dj, connaît un succès fulgurant depuis quelques années. Ses différents titres tels que ''Mon heure à sonné'' , ''Le temps'', ''Victoire'' et plus récemment ''Tu seras élevé'' ont tous été adoptés en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Ce qui lui vaut donc de nombreuses distinctions.

Après avoir récemment été désigné meilleur artiste de l'Afrique de l'ouest aux Kundé 2019 au Burkina Faso, le poulain de la belle productrice ivoirienne, Emma Dobré, a reçu un prix spécial du jury lors des KMA Awards Toronto 2019 qui ont eu lieu le 16 novembre dernier au Canada.

Le Samedi 23 Novembre 2019, Kerozen a, une fois encore, été honoré à l'Hôtel IBIS Plateau par le RECOR Elohim Group, une structure de communication qui procédait à la distinction ''des meilleurs acteurs de l'émergence''. Ainsi donc l'enfant de Yopougon Quartier Siporex a été distingué meilleur artiste couper décaler de l'année 2019 par ladite structure.

Une autre récompense que le talentueux artiste ivoirien n'a pas voulu passer sous silence. ''Distinction Recor 2018-2019 des meilleurs acteurs de l'émergence. Je viens encore d’être distingué meilleur artiste couper décaler. A Dieu la gloire, merci à vous pour le soutien. "Tu seras élevé", a-t-il écrit sur sa page Facebook, suscitant ainsi de nombreuses réactions.

''Kerozen, je peux avoir le numéro de ton marabout s'il te plaît? Urgent'', a demandé un follower de l'artiste qui n'en revenait certainement pas de voir autant de distinctions à l'endroit d'un artiste qui broyait du noir, il y a quelques années en arrière.

''Psaumes 37: verset 4, fais de l’Eternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire'', a répondu Yobo Constant Joël dit Kerozen, qui attribue son succès à la gloire de DIEU comme il le disait dans l'une de ses chansons ''Le second nom de Dieu, c'est le temps".

Notons que le Président Directeur Général du groupe Soroubat, Mohamed Ali Hachicha, par ailleurs président du Fc San Pedro ( club où évolue le jeune Ira Tapé Eliezer qui a fait sensation à la Can des U23 en Egypte), a aussi été honoré par le RECOR Elohim Group.