Prix Pierre Castel : Les trois lauréates à l’honneur au SARA

Les trois femmes lauréates du Prix Pierre Castel ont reçu officiellement leurs récompenses, le vendredi 22 novembre 2019, à Abidjan, à la cérémonie inaugurale du Salon de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (Sara). Ce prix a été organisé simultanément au Burkina Faso, au Cameroun et en Côte d’Ivoire.

Prix Pierre Castel : Les Lauréates de l'édition 2019 primées

Il s'agit de la Burkinabè Florence Bassano à la tête d’une société de production d’attiéké ‘‘Faso Attiéké’’ devenue la première entreprise industrielle du pays qui vise une certification ISO 22000. Il s’agit également de la Camerounaise Dr Diana Mfoundoum dont l’activité est tournée vers l’exploitation du « moringa » pour en faire un complément alimentaire sous forme de tisane. Cette plante ayant un effet positif sur les patients porteurs du Vih et d’autres pathologies telles la malnutrition, l’hypertension artérielle, l’hypocalcémie… Elle est à la tête d’une entreprise ‘’The Moringa Company’’.

La 3è est l’Ivoirienne Glawdis Yao, diplômée de botanique et de phytothérapie, présidente de Sitrav. Il s’agit d’une entreprise de production d’épices, de piment et de poivre. Elle contrôle près de 60% du marché national ivoirien dans son secteur. Sa filiale permet l’insertion des jeunes et des femmes, encourage l’auto-emploi des promoteurs et évite la déperdition des produits agricoles. Elle a en palmarès le prix de l’agriculture 2016.

Cette initiative du Fonds Prix Pierre Castel et des filiales du groupe Castel, notamment Solibra, Brakina, Sabc (les brasseries du Cameroun), a été bien accueillie et encouragée par la communauté des agripreneurs. Ainsi que les parties prenantes du monde de l’agriculture et de l’agro-industrie. Ce prix vise à promouvoir et encourager l’esprit entrepreneurial des jeunes afin d’assurer le développement de l’agriculture.

Il était donc normal que ce soit en marge de cette importante rencontre placée sous le thème: « Agriculture intelligente et innovations technologiques : Quelles perspectives pour l’agriculture africaine ? », que les lauréates du prix Castel soient à l’honneur. Et ce, en présence des ministres Adjoumani Kouassi Kobenan, de l’Agriculture et du Développement Durable, et de Moussa Dosso, Ministre des Ressources Halieutiques ainsi que de nombreuses délégations venues à travers le monde.

Cette cérémonie est l’occasion pour les lauréates de saisir des opportunités pour le développement de leur projet. Rappelons que le Prix Pierre Castel a pour objectif de soutenir financièrement des projets qui contribuent au développement des territoires africains dans les domaines de l’agriculture, l’agro-transformation, l’agri tech et de l’agroalimentaire. Les projets sont sélectionnés pour leur qualité, leur impact et leur finalité d’intérêt général, leur contribution à une meilleure formation professionnelle, à l’emploi et à l’épanouissement des jeunes et des femmes dans leur environnement et cadre de vie.

Source : Sercom