Le Grand Oral du Prix Pierre Castel s’est tenu ce mercredi 17 juillet à Azalai Hôtel. Trois finalistes ont été à cette occasion, sélectionnés pour la seconde édition de ce prix initié par Solibra.

Les 3 finalistes du 1er grand prix Pierre Castel de Solibra, connus

Pour cette deuxième édition, les trois lauréats retenus sont : Mme Gladys Yao, co-gérante de SITRAV pour son projet de production et commercialisation de piment et poivre en poudre, Mme Yaha Yoboue, Gérante Attrey Services pour son projet de production et commercialisation de tomate, M. Koné Elisé, Manager de La Maison des légumes pour son projet de Production de Tomate en Hors-Sol. Ce trio bénéficiera de mentorats. Le super lauréat sera désigné le 02 septembre parmi le duo ( Mme Gladys Yao, Mme Yaha Yoboue) en tête de liste après la présentation devant le jury de Bordeaux, présidé par M. Pierre CASTEL.

Le Jury composé de Madame la Sénatrice Mme Dao Gabala, M. Jean Luc Konan PDG de COFINA, M. Armand Fandohan DG de MAZARS, Mme Touré Massogbé, PDG de SITA, M. Patrick Sekongo, représentant de IECD, a délivré de nombreux conseils aux 6 jeunes en compétition.

Ce prix a pour but de participer au développement économique et social de la Côte d’Ivoire, en inculquant le goût de l’entrepreneuriat aux jeunes et en assurant de sa disponibilité à soutenir les porteurs de projets.

M. Francis Batista, Directeur Général de SOLIBRA a rappelé que le Fonds Pierre Castel a pour objectif de soutenir et d’accompagner financièrement et humainement les projets et les actions qui, dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire, contribuent au développement des territoires africains. Quant aux membres du jury, ils ont tous remercié SOLIBRA pour la Maestria apporté à ce concours en mettant les petits plats dans les grands.

Rappelons que le prix Pierre Castel est un concours organisé en Côte d’Ivoire par le Fonds Castel et Solibra en vue de récompenser les entrepreneurs, les groupements associatifs, des coopératives en activité dans le domaine de l’Agriculture, l’agro transformation et l’agrotech.