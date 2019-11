Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 28 Novembre 2019

La visite d'Etat d'Alassane Ouattara dans la région du Hambol domine la Titrologie du 28 novembre 2019. Cette visite a été émaillée d'un grave accident entre deux hélicoptères de l'armée ivoirienne. La dernière requête de la Chambre d'appel de la CPI dans le procès Gbagbo fait également la Une des journaux ivoiriens.

Titrologie, "La tournée de Ouattara commence très mal"

Alassane Ouattara est dans la région du Hambol pour une visite d'Etat de quatre jours. Le Chef de l'Etat ivoirien est donc arrivé à Katiola, chef-lieu de région, avec ses ministres et autres personnalités de la République. "Ouattara comme un prince dans le Hambol", titre Le Patriote. "Alassane Ouattara est arrivé, l'espoir aussi", renchérit Le Rassemblement. Le Temps, indique cependant que "La tournée de Ouattara commence très mal". Il s'agit en effet d'un "Drôle de crash à Katiola", selon Aujourd'hui. Soir Info révèle par ailleurs "Tout sur la grave collision entre des hélicos, dont un MI-24, et les victimes". Qua nd Notre Voie, relate "le film u crash du MI-24".Malgré ce grave accident, L'Essor ivoirien déclare qu'"Après 4O ans, Ouattara brise le mythe".

La dernière évolution du dossier de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale (CPI) fait également la Une des journaux ivoiriens. "La Cour d'appel répond au avocats de Gbagbo", clame Le Quotidien d'Abidjan. Notre Voie, croit savoir pour sa part qu'il s'agit de "La réponse-piège des juges à Me Altit". La reccurrence des attaques djihadistes au Mali et au Burkina Faso est le sujet que Le Nouveau Courrier traite en affirmant qu' "en pleurs, les Africains donnent raison à Laurent Gbagbo".

L'Assemblée nationale ivoirienne s'est réunie ce mercredi en séance plénière. L'Essor ivoirien, indique que "deux lois ont été votées par les députés hier". Pendant ce temps, l'ancien Chef du Parlement continue sa tournée européenne. A en croire L'Inter, Guillaume Soro a affirmé devant des personnalités belges "j'ai deux élections à gagner". Le journal du Groupe Olympe poursuit : "La guerre de positionnement fait rage au RHDP". Quand Le Nouveau Réveil ouvre une lucarne sur "Les dossiers graves qui inquiète les Ivoiriens". Générations Nouvelles, livre des secrets sur "Où va le carburant de l'armée ?" Le le journal des Soroïstes d'ajouter que "ça grogne fort dans les casernes". "Alphonse Soro (membre important de la galaxie Soro) fait le grand déballage" sur Soir Info, à propos de la Présidentielle 2020, Soro, Gbagbo, Blé Goudé, Ouattara.

Pour la note sportive, Super Sport, revient sur la performance de Serge Aurier lors de l 5e journée de la Ligue des Champions. "Aurier, le grand gagnant de l'arrivée de Mourhino", titre le tabloïd ivoirien, avant de mettre une pression supplémentaire sur un autre international ivoirien. "Pépé, marquer pour se mettre en confiance", achève le journal pour la titrologie de ce jeudi.