Tottenham : Serge Aurier explose avec José Mourinho

Le capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Serge Aurier, est complètement métamorphosé depuis l'arrivée de José Mourinho à Tottenham.

Serge Aurier se régale avec José Mourinho à Tottenham

Le latéral droit ivoirien de Tottenham, Serge Aurier, revient peu à peu à son meilleur niveau. Et ce, depuis l'arrivée du technicien portugais, José Mourinho à la tête du banc des Spurs. En dépit de ses belles prestations avec son club, il était souvent laissé sur la touche par Mauricio Pochettino, chose qui lui avait donné des envies de départ. Mais pour les deux premières rencontres du Special One avec sa nouvelle écurie, l'ex-coach de Chelsea a décidé de faire confiance au capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, qui rappelons le, avait été désigné meilleur latéral droit d'Europe en 2015, alors qu'il évoluait au Paris Saint-Germain.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Mourinho n'a pas du tout regretté son choix, puisque c'est un Serge Aurier complètement métamorphosé que l'on a pu voir lors des deux derniers matches de Tottenham. Déjà passeur décisif pour Harry Kane samedi dernier lors de la victoire de son équipe face à West Ham (3-2), en Premier League, pour la première de Mourinho, le latéral droit ivoirien s’est encore illustré de fort belle manière ce mardi en Ligue des champions contre l’Olympiakos le Piré (4-2).

Menés 2-0, les Spurs ont pu compter sur le fils de Feu Gbizié Léon pour renverser la vapeur. D’abord passeur décisif sur le but d’Alli (45e+1) , l’Éléphant a ensuite joué rapidement la touche qui amène l'égalisation ( 2-2) puis il a lui-même inscrit le but du 3-2 d’une puissante demi-volée au second poteau (73e). Ce succès qualifie le club anglais pour les huitièmes de finale et confirme que Serge Aurier se régale avec Mourinho.

Pour rappel, José Mourinho a été le coach de Didier Drogba et de Salomon Kalou à Chelsea. Il a également encadré le colosse défenseur central ivoirien, Eric Bailly à Manchester United.