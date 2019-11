Frayeur à Katiola: Collision entre 2 hélicoptères à l'arrivée de Ouattara

La visite d'État d' Alassane Ouattara à Katiola, dans le Hambol (nord de la Côte d'Ivoire), connait une mauvaise note avec la collision de deux hélicoptères. Le drame a eu lieu dans la matinée du mercredi 27 novembre 2019, après la cérémonie d'accueil du chef de l'État.

Katiola frappé par un drame à l'arrivée de Ouattara

L'information émane du site ivoirien 7info.ci. Deux hélicoptères militaires sont entrés en collision ce mercredi 27 novembre 2019 à l'aérodrome de Katiola, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Selon notre source qui précise que le bilan ne fait état d'aucun mort, l'accident s'est produit après la cérémonie d'accueil du président ivoirien. Les blessés, notamment les deux pilotes, ont pu être retirés des hélicoptères. D'autres sources rapportent que l'un des hélicoptères, qui avait déjà atterri, a été violemment percuté par l'autre appareil.

Dans le même temps, la plateforme Police Secours parle plutôt du crash d'un hélicoptère militaire. "Il ne s'agit en rien d'une collision entre deux avions comme le fait croire une rumeur persistante sur les réseaux sociaux", pouvait-on lire sur la page Facebook de ladite plateforme, qui ne livre aucun bilan.

Des informations font savoir que la promptitude des pompiers de la SODEXAM (Société d'exploitation et de développement aéroportuaire,aéronautique et météorologique) qui ont tout de suite aspergé l'avion, a permis d'éviter un incendie. Les causes de l'accident n'ont pas encore été dévoilées. La RTI, média d'Etat, fait mention de quatre blessés.

Il faut rappeler que le 18 septembre 2019, lors du séjour d' Alassane Ouattara à Yamoussoukro, une grosse détonation, suivie d'un incendie a créé la panique à l'Hôtel Président où le chef de l'État devait présider un Conseil des ministres. En fait, l'explosion avait été provoquée par le moteur d'un split se trouvant dans le couloir de la salle devant accueillir le rendez-vous hebdomadaire du gouvernement.

Alassane Ouattara séjourne dans la région du Hambol du mercredi 27 au samedi 30 novembre 2019.