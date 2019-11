Servantes et nounous d'enfants: Vitale donne 10 conseils aux parents

Après l'enlèvement de la petite Zoé par sa nounou, la virevoltante chanteuse Couper décaler, Nadège Bomisso dit Vitale, a donné 10 conseils à suivre avant et après avoir recruté une servante ou une nounou .

Les 10 conseils de Vitale avant et après avoir recruté une fille de ménage

La semaine dernière, une affaire d'enlèvement d'enfant avait défrayé la chronique à Abidjan. En effet, une jeune fille répondant au nom de Koffi Aya Anne, âgé de 21 ans et qui exerçait à Abidjan en tant que nounou au domicile de Madame Bolou Emmanuella, a profité de l'absence de sa patronne pour enlever son enfant de 7 mois, Diabaté Zoé.

Fort heureusement, la Police criminelle, après investigations, a réussi à mettre la main sur la servante qui s'était retranchée dans le département de Sinfra. « Je ne voulais pas faire de mal à l'enfant. On m’a dit que je ne pouvais pas avoir d’enfant et j’en voulais un. J’ai aimé Zoé parce qu'elle est jolie et je voulais rester avec elle. Je n’allais jamais lui faire du mal. Je regrette mon acte», s'est confessée la jeune nounou.

Certainement écoeurée par l'acte posé par Koffi Aya Anne, la chanteuse Couper décaler Nadège Bomisso dit Vitale, a donné 10 conseils avant et après avoir recruté une fille de ménage ou une servante.

'' 1. Ayez une copie de sa CNI

2. Elle doit avoir au moins un enfant (nounou)

3. Entrez en contact avec son ancien employeur

4. Localisez son lieu d'habitation(si elle vous le cache videz là)



5. Prêtez beaucoup d'attention aux coups de fils qu'elle émet ou reçoit( les conversations téléphoniques definissent souvent la personnalité d'une personne)

6. Evitez les causeries amicales( elle n'est pas votre amie)

7. Evitez les traitements inhumains envers elle (elle a une partie de votre vie entre ses mains)

8. Après plus d'un mois passé ensemble sans amélioration de son hygiène corporelle, videz la

9. Ne jamais la laisser s'immiscer dans les discussions avec vos proches

10. Verifiez vous même la fermeture du gaz ainsi que les portes avant de vous coucher les soirs'', a-t-elle conseillé via une publication sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, la Beyoncé d'Afrique avait accusé, en avril 2019, sa servante d'avoir tenté de l’empoisonner. « J’ai surpris ma fille de ménage dans la cuisine en train de mettre une poudre bizarre dans mon petit déjeuner », révèle t-elle avant d’ajouter : «Je comprends enfin pourquoi chaque fois, elle refusait de manger le reste de ma nourriture et renversait ça dans la poubelle... Oh mon Dieu ! Ce qui veut dire que depuis 2 ans qu’elle bosse chez moi, c’est ce qu’elle fait ? Dieu merci qu’elle n’a jamais pu atteindre ses objectifs obscurs. Que Dieu nous garde », avait écrit Vitale sur sa page Facebook.