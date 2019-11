A 21 ans, elle vole le bébé de 7 mois de sa patronne: Ce qui s'est passé

Une jeune fille répondant au nom de Koffi Aya Anne, âgé de 21 ans et qui exerçait à Abidjan en tant que nounou au domicile de Madame Bolou Emmanuella, a profité de l'absence de sa patronne pour enlever son enfant de 7 mois, Diabaté Zoé. Immédiatement alertée par la mère de l'enfant, la Police criminelle, après investigations, a réussi à mettre la main sur la servante qui s'était retranchée dans le département de Sinfra. Dans une publication sur les réseaux sociaux, la police criminelle explique comment les choses se sont passées.

Enlèvement de la petite Zoé, la police s'explique

Le samedi 23 Novembre 2019, l'administration de Police Secours est saisie pour un cas d'enlèvement d'enfant par sa nounou dans la nuit du Vendredi à Samedi. Une cellule de crise est donc mise en place pour coordonner les infos avec un membre de la famille et les administrateurs de Police Secours. Les recherches s'orientent vers l'agence qui n'arrive pas à fournir des documents précis sur la nounou. Fort heureusement le bâtiment possède un système de vidéo surveillance, et une image de la servante a pu être récupérée depuis un passage vidéo.

De là s'en est suivie la publication de la vidéo ayant permis d'identifier la kidnappeuse grâce à l'aide d'un témoin chez qui elle avait eu à travailler. Fort de toutes ces informations et après des précisions reçues inbox. L'information est remontée au capitaine Amon de la DPC qui menait déjà ses investigations et avait entrepris la localisation de la nounou.

La procédure se poursuivant entre le 22eme arrondissement qui investiguait sur la piste de l'agence de placement, Police Secours qui recoupait les informations reçues de ses membres et coordonnait avec la famille et la Police criminelle qui traçait la kidnapeuse. Après avoir été localisée dans la zone de Sinfra et qu'une membre de Police Secours ait confirmé l'identité de la nounou sur la photo postée dans le groupe, la connaissant très bien.

La police a quadrillé la zone. Mais la nounou avait plutôt prévu de rejoindre sa mère dans un village dans les alentours de Sinfra "Konefla" où les équipes de la Dpc ont pu l'appréhender. La petite Zoé a donc été ramenée vers sa mère saine et sauve et la nounou mise aux arrêts.