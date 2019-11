Côte d’Ivoire: Chaudes empoignades entre Bruno Koné et Lobognon

Bruno Koné, ministre ivoirien du Logement, de la Construction et de l'Urbanisme, a cru bon de vanter le bilan d' Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux. Mais les propos de l'ancien porte-parole du gouvernement ont indigné Alain Lobognon, le député de Fresco (localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire). Ce proche de Guillaume Soro a apporté une cinglante réponse à la sortie du ministre.

Bruno Koné-Alain Lobognon, la guerre ?

On peut le dire, Alain Lobognon et Bruno Koné se sont livrés à une véritable bataille intellectuelle sur le réseau social Twitter. Tout commence quand le ministre du Logement, de la Construction et de l'Urbanisme fait une publication à travers laquelle il met en exergue l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. "Claire illustration de l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens à travers l’évolution de l’électrification entre 2011 (carte1), octobre 2019 (2) et fin 2020 (3). En 2020, toutes les régions auront un taux de couverture sup à 60% et le Zanzan sera passé de 17 à 60%", a écrit le député de Blességué-Kouto (nord du pays). Il n'en fallait pas plus pour faire réagir Alain Lobognon, qui qualifie la démarche du ministre de "pure propagande qui ne servira à rien". "La hantise de perdre le pouvoir en 2020 provoque une réaction incontrôlée...", ajoute le député de Fresco.

Les deux hommes vont par la suite mener la guerre des arguments. Bruno Koné a tout de suite apporté la réplique. "Propagande ? Réaction incontrôlée ? Pourtant, nous avons toujours communiqué sur notre action et sur le bilan du président Alassane Ouattara. Nous en sommes fiers et le dirons partout où cela sera nécessaire afin qu’en 2020, les Ivoiriens fassent un choix responsable, en connaissance de cause", a-t-il répondu. L'ex-ministre de la Promotion de la jeunesse et des Sports persiste en déclarant "qu’il s’agit de propagande à la veille de la présidentielle 2020" avant de demander à Bruno Koné d'aller sur le terrain pour mieux apprécier la réalité. Ce dernier avance qu'il se rend sur le terrain plus souvent que son "adversaire".

Ce "combat" entre ces deux personnalités politiques n'a pas échappé aux internautes qui ont pris un plaisir à assister au duel.