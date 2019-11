Alain Lobognon livre ceux qui ont detourné les primes des Eléphants

L'ex ministre des Sports, Alain Lobognon, qui était l'invité mardi de la tribune ‘’Fauteuil blanc’’ du journal ‘’Le Nouveau Réveil’’, a été interrogé sur les raisons de son limogeage du gouvernement juste après la CAN 2015 remportée par les Éléphants de Côte d'Ivoire.

Une affaire de primes détournées, avait alimenté la toile et la presse à cette époque. C'est donc sans faux fuyants que l'homme de main de Soro Guillaume, s'est exprimé sur le sujet.

Alain Lobognon fait de grosses révélations sur l'affaire des primes non payées des Eléphants en 2015

Alain Lobognon a d'abord révélé que cette affaire de détournement de primes, n'était qu'un prétexte pour l'éjecter du gouvernement après qu'il a pris position contre le transfèrement de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale (Cpi).

« J’aurais dû quitter le gouvernement en décembre 2014. De tous les membres du gouvernement, je suis le seul ministre qui a estimé qu’il ne fallait pas transférer Charles Blé Goudé à la Haye et qu’il fallait qu’il soit jugé en Côte d’Ivoire devant un tribunal spécial …. Dès cet instant, mes jours étaient comptés au gouvernement », a-t-il déclaré.

Poursuivant, Alain Lobognon a affirmé avoir eu une rencontre avec le capitaine Yaya Touré qui lui a fait certaines révélations.

« Yaya Touré m’a dit: Monsieur le ministre, vous voulez la Coupe d’Afrique ? Il faut que nos primes soient payées. Parce que depuis que nous jouons en équipe nationale, on nous dit que nous sommes des professionnels et que nous n’avons pas besoin des primes. Si nous avons nos primes, nous gagnons la Coupe d’Afrique... J’ai demandé aux joueurs qu’ils me communiquent leurs Relevés d’identité bancaire (Rib), parce que leurs primes allaient être payées par virement bancaire », rappelle-t-il en prenant pour témoins Kolo Touré et Copa Barry.

De plus, Alain Lobognon a affirmé que toutes les primes des champions d’Afrique de 2015 ont été reversées contrairement à tout ce qui s'est dit.

« Avec le président de la République, le Premier ministre, les deux ministres du Budget et de l’Economie, le ministre de l’Intérieur et le Secrétaire général du gouvernement, nous avons convenu qu’à la fin de la compétition, je dise ce que coûte une Coupe d’Afrique à la Côte d’Ivoire pour qu’on puisse budgétiser. C’est ce que j’ai fait. Le 8 février, on gagne. Le 9, on rentre. Le 10, les enfants sont récompensés. Le même 10, je demande qu’on leur paye leurs primes de la finale, et le 12, on me fait un rapport écrit en disant qu’il reste 80 millions de F Cfa sur le compte. J’ai fait mon rapport au gouvernement et j’ai déposé...Mais, c’est deux mois après, le 05 avril 2015 qu’on apprend que les primes n’auraient pas été payées. Mais, comme je ne suis pas un idiot, je demande aux services du Premier ministre de sortir le relevé du compte entre la période où le compte a été approvisionné et la clôture du compte. Jusqu’à ce jour, 26 novembre 2019, ils n’ont pas pu le faire. On voulait livrer un Ivoirien aux chiens. Mais je ne pense pas qu’ils aient réussi parce que mon honneur et ma dignité ne sont pas à vendre", a martelé Alain Lobognon.

L’ancien membre du gouvernement Duncan a fait une révélation assez poignante. Selon ses propos, le jour du 3ème match de poule des Eléphants contre le Cameroun, tous ses pairs ministres pariaient sur une défaite des Eléphants qui avaient déjà enregistré deux matchs nuls contre le Mali et la Guinée.

«Ce jour-là, ordre a été donné par la mafia pour vider le compte, parce qu’on disait que si on est éliminé, je suis capable de demander de reverser l’argent dans les caisses de l’Etat. L’argent est sorti, trimbalé dans des valises. Mais, quand les Eléphants ont gagné, j’ai demandé à ce qu’on remette l'argent à sa place», a-t-il révélé.

Avant de prévenir Didier Drogba contre les vautours qui pourraient nuire à son ambition de diriger le football ivoirien. «Didier Drogba a été un très bon capitaine. Il pourra faire un très bon président s’il n’a pas en face de lui cette mafia qui tue le football en Côte d’Ivoire. Je ne peux que lui souhaiter bon vent. Mais en lui demandant de prendre toutes les précautions afin qu’il ait les mains libres le jour où il est président de la Fif", a affirmé l’ancien ministre, Alain Lobognon.