Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 5 décembre 2019

De la transition politique sans Alassane Ouattara à la menace qui pèse sur Guillaume Soro en déhors du RHDP, la titrologie de ce 5 décembre 2019 passe en revue la croustillante actualité ivoirienne.

Titrologie, Henri Konan Bédié recrute un ancien général de l'armée

A dix mois de l'élection présidentielle de 2020, le RHDP entend faire une démonstration de force à dans la capitale politique et administrative ivoirienne, ce vendredi 6 décembre 2019. "Yamoussoukro sera inondée", prévient Amédé Kouakou sur Le Patriote. Et L'Expression, d'insister : "Amédé Kouakou annonce l'opération inondation". Le Mandat, croit pour sa part savoir que "Le peuple Baoulé est acquis à la cause du RHDP". Dans le même temps, sur La Gazette, "Emmanuel Macron est annoncé à Abidjan".

L'opposition ne reste pour autant pas oisive. La Présidente de l'URD, "Danielle Boni Claverie demande une transition sans Ouattara", titre L'Inter. Sur Le Nouveau Courrier, "Sidiki Konaté dévoile un plan d'assassinat de Soro". La réplique ne s'est pas fait attendre, car un ancien proche du chef de la rébellion, Roger Banchi, a aussitôt réagi. "Roger Banchi répond à Sidiki Konaté", titre Générations nouvelles. A propos de la révision annoncée de la Constitution, Le Nouveau Réveil est formel : "L'opposition se déchaîne et cogne Ouattara". Pour Samba David, Président de la Coalition des indignés,