Showbiz: Bamba Ami Sarah change tout dans la vie de L'homme Saga

Après son mariage avec la belle Bamba Ami Sarah, le promoteur de spectacles, Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga a pris une importante décision.

Les messages drôles de L'homme Saga après son mariage avec Bamba Ami Sarah

Le promoteur de spectacles, Souleymane Kamagaté, est l'homme le plus heureux de la terre en ce moment. Après avoir célébré son mariage coutumier avec la belle et ravissante chanteuse Couper décaler, Bamba Ami Sarah, L'homme Saga a célébré son mariage civil le samedi 7 décembre 2019 à la mairie de Cocody. Les photos de cet événement ont enflammé la toile, et les deux mariés ont reçu les félicitations de leurs fans et de plusieurs acteurs du showbiz ivoirien.

Au lendemain de cet événement heureux, Souleymane Kamagaté n'a pas pu s'empêcher d'exprimer son émotion sur les réseaux sociaux. A travers plusieurs publications assez drôles, l'on peut tout de suite s'imaginer que le promoteur de spectacles nage dans un bonheur immense aux côtés de son épouse Bamba Ami Sarah.

''Donc quand tu te maries, c'est comme ça tu es dans ton corps quoi ? Mais c'est chic hein. Les gars, pardonnez, mariez-vous. C'est mal chic'', a-t-il écrit. Avant d'ajouter: ''Je me sens bizarre après le mariage là. Du genre DIEU a pardonné tous mes péchés; du genre je suis né de nouveau. Je me sens comme un bébé de 2 semaines. Ceux qui sont déjà mariés, est-ce que vous vous êtes sentis comme çà après votre mariage? Juste un renseignement quoi''.

Dans une autre publication, L'homme Saga affirme avoir pris une importante décision. ''A partir de demain, je supprime tous ceux qui ne sont pas mariés de mon Facebook. Je ne me vois plus en train d'être ami à des célibataires endurcis. Je ne supporte plus'', ironise-t-il. Pour sa part, Bamba Ami Sarah a publié plusieurs images de son mariage sur sa page Facebook.