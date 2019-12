Showbiz: Ce qui s'est passé entre Eunice Zunon et le rappeur Tenor

Des images de la web comédienne ivoirienne, Eunice Zunon, et le jeune rappeur camerounais, Tenor, ont été diffusées sur les réseaux sociaux et suscitent de nombreuses interrogations.

Eunice Zunon et Tenor créent la polémique sur la toile

La jeune et talentueuse web humoriste ivoirienne, Eunice Zunon, et le jeune rappeur camerounais, Tenor, sont au coeur d'une polémique qui alimente la toile présentement. En effet, des photos des deux célébrités ont été diffusées sur les réseaux sociaux dans le cadre de la promotion d'une marque de vêtements. Dans ces différentes images, l'on peut apercevoir Eunice Zunon et le rappeur camerounais enlacés comme des amoureux.

Il y a même une photo où Tenor tient entre ses mains le très joli postérieur de "Bb bouche pointue" qui paraissait très heureuse aux côtés de la jeune star venue du pays de Samuel Eto'o. Ces images se sont très rapidement répandues sur les réseaux sociaux et ont suscité de nombreux commentaires et interprétations d'autant plus que ce n'est pas la première fois que Tenor et Eunice Zunon sont aperçus ensemble.

''Cela fait plusieurs fois que ces deux là s'exposent comme ça sur la toile. Eunice Zunon, ce n'est pas toi qui appelait Arafat "mon bébé''. Maintenant qu'il est parti, c'est sur le petit Tenor que tu es arrivée. Vraiment, vous les femmes, vous êtes imprévisibles'', a commenté un internaute. Quand un autre a tout simplement donné des conseils à la web humoriste. ''Je pense que c'est pour le buzz mais Eunice fait très attention aux gens du showbiz. Ils sont très dangereux. Ils feront tout pour t'avoir dans leur lit et après ils iront te salir. Tu es encore très jeune et nous les ivoiriens, nous comptons sur toi. Donc doucement'', a écrit un fan de l'artiste.

Notons que Tenor est rentré au Cameroun dimanche après-midi mais il reviendra à Abidjan pour prendre part à un spectacle dénommé ''Le Bizigo Event' qui aura lieu le 25 décembre prochain à l'Université Nord-Sud située à Vridi dans la commune de Port-Bouet. Eunice Zunon sera également de la partie.