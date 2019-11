Mariage Bamba Ami Sarah - L'Homme Saga, Vitale en embuscade

La Béyoncé Vitale prépare une belle surprise pour le mariage de sa collège Bamba Ami Sarah avec Souleymane Kamagaté, son ex petit ami.

Après le retrait de Claire Bahi, Vitale et Bamba Ami Sarah sont desormais les portes-flambeaux du Couper-Décaler féminin. Les relations entre ces deux dames du showbiz ivoirien ne sont cependant pas au beau fixe. La principale cause de leur mésentente est le promoteur de spectacle, Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga.

''Bamba Ami Sarah était comme une soeur pour moi, et la voir avec mon ex m'a vraiment choquée. Je me suis sentie trahie parce que moi je ne peux jamais sortir avec l'ex-petit ami de ma camarade... Ce n'est pas parce que je veux revenir avec Souleymane Kamagaté, puisqu'après notre relation, il est revenu vers moi, mais je lui ai dit que ce n'est plus la peine parce qu'il est déjà avec Bamba Ami Sarah'', a déclaré Bomisso Nadège dit Vitale dans une interview vidéo accordée récemment à Ivoire Musique Tv.

Des propos qui avaient mis le feu dans le foyer de Bamba Ami Sarah qui était rentrée en froid avec son compagnon. Celui-ci, pour sa part, avait lancé plusieurs menaces à La go vitaminée. Quelques mois après cette histoire qui avait enflamé la toile, les deux chanteuses ont officiellement decidé de faire la paix pour ''l'avancement du Couper décaler et de la musique ivoirienne'', et ce, à la suite d la mort de Dj Arafat.

Après l'annonce du mariage de Bamba Ami Sarah et de Souleymane Kamagaté, Vitale n'entend pas rester en marge de cet événement heureux . ''Bamba Ami Sarah et Souleymane Kamagaté, réservez-moi 10 cartes d’invitation. Ça va se savoir, ma robe est aussi prête'', a publié sur sa page facebook, la go vitaminée qui se trouve présentement en France pour une série de spectacles.

Pour rappel, le mariage de Bamba Ami Sarah et de Souleymane Kamagaté ne sera pas un mariage ordinaire. Pour y assister, il faudra préalablement s'acquitter de la somme de 100 000 FCFA. Une information qui a mis en branle les internautes.